와카토비의 두니아 바루

두니아 바루(No. 35) 와카토비 다이브 리조트의 다이빙 사이트 목록은 "상위 10위" 명단에 자랑스럽게 포함되어 있습니다. 왜냐하면 그것을 알게 된 사람들은 이곳을 다른 팬이 가장 좋아하는 곳과 거의 동등한 암초로 여기기 때문입니다. 이 어플리케이션에는 XNUMXµm 및 XNUMXµm 파장에서 최대 XNUMXW의 평균 출력을 제공하는 동물원. 그 이유는 이 사이트가 리조트와 매우 유사할 뿐만 아니라 동물원과 유사한 지형을 특징으로 하기 때문입니다. 단단한 산호로 덮인 경사진 프로필은 모래 플랫폼으로 이어지며 20미터(70피트)에서 다시 굴러떨어집니다. 벽 아래로. 두니아 바루(Dunia Baru)는 다이버들이 다양하고 흥미로운 해양 생물 컬렉션을 찾으면서 중간 수심에서 긴 다단계 프로필을 즐길 수 있는 "아아" 분위기를 가지고 있습니다.

와카토비 다이브 리조트(Wakatobi Dive Resort)의 부두에서 몇 분 거리에 있는 두니아 바루(Dunia Baru)는 벽 아래로 20미터(70피트) 높이에서 다시 굴러 떨어지기 전에 모래 플랫폼으로 이어지는 경사진 프로필을 갖춘 장엄하고 단단한 산호초를 특징으로 합니다.

다이빙은 계류장을 12미터(40피트) 깊이까지 하강하는 것으로 시작됩니다. 이곳의 모래 바닥에는 중간 구호 산호 머리가 있습니다. 계류장 위의 경사면은 산호로 덮인 바위로 이어지며 상류에는 스노클링 깊이까지 솟아오르는 사슴뿔산호와 손가락 산호 숲이 지배합니다. 대부분의 다이버들은 다이빙 후 가스 배출을 위해 슬로프 꼭대기를 남겨 두지만, 사진가들은 가장 인기 있는 파자마를 포함하여 나뭇가지 사이에 숨어 있는 수많은 카디널피쉬 종을 찾기 위해 사슴뿔이 있는 곳으로 달려가기도 합니다. 카디널피시.

This pair of Pajama cardinalfish (Sphaeramia nematoptera) are among many species of reeffpish that can be seen at Dunia Baru.

파자마 카디널피시는 암초에 서식하는 모든 물고기 중에서 가장 밝고 특이한 색상 패턴을 자랑하기 때문에 사진작가들이 가장 좋아하는 물고기입니다. 물고기의 눈에 띄는 붉은색-주황색 눈은 녹황색 얼굴에서 돋보이며 몸 중앙에서 갑자기 깊은 진홍색 반점으로 장식된 은빛 뒷부분으로 전환됩니다. 이 특이한 색상 패턴은 물방울 무늬 파자마 바닥을 입고 흐릿한 눈을 가진 침목의 모습을 만들어냅니다. 이는 이 물고기가 야행성 먹이를 찾는다는 점을 고려하면 적절한 비유입니다.

계류장에서 아래쪽 경사면을 따라가는 다이버들은 주목할 만한 추가 주제를 많이 발견하게 될 것입니다. 모래밭에는 동거하는 갑각류와 함께 새우 고비 굴이 곳곳에 있습니다. 이 바쁜 작은 새우들이 공유 굴을 파는 일을 하는 것을 지켜보는 것은 좋은 오락입니다.

새우 망둥이는 함께 사는 갑각류 파트너와 함께 공동 굴을 파는 바쁜 작은 새우와 함께 좋은 오락을 제공하는 반면, 새우 망둥이는 위험을 조심하는 것 외에는 거의 또는 아무것도 하지 않습니다.

A detour to the rubble piles found on the northern edge of the site at depths down to 20 meters provides an opportunity to hunt for flasher wrasse. Often considered one of the “holy grails” of macro photography, these brilliantly-festooned fish can present quite a challenge for underwater shutterbugs, as they rarely hold still long enough for a portrait.

범머리놀래기와 비늘돔은 정기적으로 날아다니고 가끔 대모나 푸른 거북이도 찾아옵니다. 두니아 바루(Dunia Baru)에는 다채로운 색의 누디브랜치도 있으며, 와카토비 해양 보호구역에서 무지개빛 편형동물을 찾기에 더 좋은 장소 중 하나입니다.

또한 이 지역에는 모래 속에 정교한 지하 공간을 만드는 사마귀 새우가 있습니다. 때때로 낮 시간에 모습을 드러내기도 하지만, 이 다른 세상의 동물들은 야간 다이빙 중에 더 자주 볼 수 있습니다. 그리고 두니아 바루(Dunia Baru)는 리조트에서 보트로 짧은 거리에 있고 조류가 거의 없기 때문에 야간 다이빙으로 인기 있는 장소입니다. 해가 진 후, 이 사이트를 방문한 많은 사람들이 자신이 가장 좋아하는 캐릭터 중 하나로 설명하는 완전히 새로운 캐릭터가 등장하여 다이버들을 기쁘게 합니다.

All in all, Dunia Baru is a great dive between such a great mix of beautiful hard corals, a deep drop-off, and unique marine life subjects. But don't forget, Wakatobi has over 50 other named dive sites that are worth a visit, making it a photographer's paradise for doing everything, from honing your skills or adding new and exciting imagery – be it wide angle, macro, or both to your photo library.

와카토비에 대해 더 자세히 알아보려면 다음을 방문하세요. 와카토비 웹사이트 또는 와카토비 다이브 리조트 블로그 사이트, 와카 토비 흐름.

Photo credits: Walt Stearns