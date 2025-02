코르테스 해 남부의 난파선

멕시코 태평양 연안의 이 수역은 멋진 해양 생물과 관련이 있지만, 난파선도 간과해서는 안 된다고 MICHAEL SALVAREZZA & CHRISTOPHER P WEAVER는 말합니다. 많은 난파선이 인공 암초로 의도적으로 가라앉았지만, 그렇다고 해서 그들이 찬란한 경력을 누리지 않았다는 것은 아닙니다. 종종 2차 세계 대전까지 거슬러 올라갑니다.

The Sea of Cortez, sometimes referred to as the Gulf of 캘리포니아, is a favourite destination for scuba divers. It is home to inquisitive sea-lions, migrating whales, schooling hammerhead sharks, swirling baitballs of fish and a palette of marine life so intriguing that Jacques Cousteau referred to its waters as “the world’s aquarium”.

여기에는 육지와 라이브어보드 기반 다이빙을 위한 수많은 기회가 있습니다. 남부 도시인 카보 산 루카스에서 출발하는 다이버는 근처에서 훌륭한 다이빙을 즐기고 점심을 먹으러 돌아오거나, 전설적인 고르도 뱅크스까지 더 멀리 바다로 모험을 떠날 수 있습니다.

다채로운 바위 경사면

그곳에서는 영양분이 풍부한 물이 여러 해산을 통과하며 흐르고 눈부신 상어, 모불라가오리, 참치, 와후, 청새치 떼를 끌어들입니다.

라파스에서는 다이버와 스노클러가 고래상어를 만날 수 있는 기회를 얻습니다. 카보 풀모 국립공원, 황소상어는 다이버의 사냥감입니다. 최근에 범고래 무리가 발견되었고 일부 라이브어보드는 이 진정한 정점 포식자를 만나기를 바라며 모험을 시작하고 있습니다.

코르테스해는 일반적으로 바위가 많은 바닥을 가지고 있습니다.

코르테스 해 남부의 바닷물을 탐험하기 위한 우리의 원정을 위해 우리는 카보 산 루카스를 출발하여 Nautilus Adventures 라이브어보드를 타고 북쪽으로 향했습니다. 용감한 여인.

바위투성이의 잔해 속에 숨어 있는 밝은 붉은색의 홍관조

물고기는 침몰한 배의 잔해를 피난처로 사용합니다.

대부분의 항해 가능한 수역은 수면 아래에 배의 비밀을 간직하고 있으며, 코르테스해 역시 다르지 않습니다. 대부분의 방문객이 이 지역의 해양 생물에 매료되지만, 우리는 이 침몰한 유물을 탐험하고 그들의 이야기를 알고 싶었습니다.

C-54

첫 번째는 다음과 같은 난파선이었습니다. C-54 아구스틴 멜가르, 2000년 푸에르토 에스콘디도라는 곳 남쪽에서 침몰한 오래된 지뢰찾기 함. 길이 56m, 폭 11m로 코르테스 해에서 가장 잘 알려지지 않고 과소평가된 난파선 다이빙 중 하나입니다.

Mike Salvarezza가 C-54를 탐험합니다.

이 배는 1944년 플로리다 탬파에서 건조되었으며 그다지 낭만적이지 않은 이름인 USS로 진수되었습니다. 장치 (AM-220). 파나마 운하 지역에서의 첫 번째 임무 이후 그녀는 다른 선박과 호송대를 호위하기 위해 진주만으로 이동했습니다.

54년 1944월 탬파의 위장된 C-XNUMX(National Archives / John H Costello via navsource.org)

그녀는 1944년 후반에 미크로네시아의 팔라우 주변 해역을 순찰한 후, 코솔 로드, 마누스, 울리시, 괌, 사이판, 필리핀과 같은 태평양 지역에서 호위 임무를 수행했으며, 마지막으로 오키나와 섬에서 여러 군수품 및 공격선을 호위했습니다.

6년 1945월 XNUMX일, AM-220 군함 USS의 지원을 요청받았습니다. 멀라니, 일본의 가미카제 공격에 타격을 입었고 16명의 생존자를 구출했습니다. 그녀는 극동 전역에서 지뢰를 계속 청소하고 일본에 대한 미국 3함대의 작전을 지원했습니다. 이 함선은 2차 세계 대전에 참전하여 XNUMX개의 전투 별을 수여받았습니다.

USS Device(AM-220), C-54로 더 잘 알려짐(National Archives / John H Costello via navsource.org)

In 1950 she was recommissioned as a 훈련 vessel, operating on the US east coast, Canada and the Caribbean, before becoming MSF-220 1955년과 1962년에 멕시코 정부에 매각되었습니다. 그녀의 수면 이야기는 2000년에야 끝났는데, 그때 그녀는 로레토 만 국립공원 내에 인공 암초를 만들기 위해 의도적으로 가라앉았습니다.

C-54의 이 구획은 갑판 아래로 이어집니다.

오늘은 C-54 난파선은 난파선 탐험가들에게 훌륭한 다이빙 장소가 됩니다. 우리는 유령 같은 잔해를 지나거나 상부 구조물의 금속을 만질 때마다 항상 배의 역사를 되새깁니다. 왜냐하면 모든 배에는 역사가 있기 때문입니다. C-54그녀의 길고 조용한 복도를 헤엄치면서 떠오르는 것은 제2차 세계대전의 끔찍한 전투입니다.

작은 산호초 물고기가 C-54 내부에 집을 짓습니다.

산호매는 종종 산호 끝에 앉아 있습니다.

난파선은 21m 깊이에 똑바로 서 있고 해양 생물로 뒤덮여 있습니다. 밝은 노란색 고르고니아와 붉은색 껍질이 있는 스펀지가 구조물을 장식하고 다양한 물고기가 이 배를 피난처로 사용합니다.

침몰하기 전에 선박이 잘 준비되었기 때문에 침투하기 쉽고, 다이빙하는 동안 여러 번 수영할 수 있고 쉽게 빠져나올 수 있는 곳이 보이므로 코르테스 해 남부의 난파선에 대한 이상적인 소개가 됩니다.

방명(方明)

녹색 무라에미는 코르테스해에서 발견됩니다.

엘 바호 해산 근처에서 방명(方明) 더 어두운 유산이 있습니다. 이 중국 어선은 18년 1995월 88일 멕시코 당국에 의해 미국으로 이주 노동자를 밀수하려다가 압수되었습니다. 그들은 선내의 좁은 공간에 XNUMX명의 남성과 XNUMX명의 여성이 갇혀 있는 것을 발견했습니다.

다이버가 방명을 탐험합니다.

18년 후 정부는 압수된 선박이 더 이상 필요 없다고 결정하고 1999년 56월 XNUMX일 XNUMXm짜리 선박을 침몰시켰습니다. 방명(方明) 이슬라 발레나 인근에 라틴 아메리카 최초의 인공 암초가 조성되었습니다.

이 인기 있는 다이빙 장소는 Espíritu Santo 섬의 서쪽 해안, El Corralito 앞, 수심 23m에 있습니다. 데크에서 조용히 휴식을 취하는 것처럼 보이는 큰 녹색 거북이를 포함하여 풍부한 해양 생물이 서식하고 있습니다.

다이버들이 El Bajo 해산을 탐험합니다.

다이빙을 하면서 우리는 약 18m에서 열성층을 경험했는데, 수온이 24°C에서 21°C로 떨어졌고, 그보다 낮은 곳에서는 물이 훨씬 탁했습니다. 이는 한때 인간 밀수에 사용되었던 배의 잔해에 신비감을 더했습니다.

C-59

코르테스 해 남부의 또 다른 침몰한 비밀은 일반적으로 다음과 같이 불립니다. C-59 난파선이지만 실제로는 USS입니다. 졸업 증서 (AM221), 태평양에서의 제2차 세계대전 참전으로 세 개의 전투별 훈장을 받은 어드미럴급 기뢰 찾기 함.

USS 디플로마(AM221), 일명 C-59(Navsource.org를 통한 Carlos Pizano)

1962년에 그녀는 멕시코 해군에 매각되었고 ARM으로 이름이 변경되었습니다. DM-17 그리고 1994년에는 ARM 카데테 프란시스코 마르케스 (C-59). 2004년까지 그녀는 쓸모없게 되었고 라파스 근처의 인공 암초로 가라앉았습니다.

난파선은 수심 21~9m에 좌현 쪽으로 누워 있으며, 격렬한 전투를 겪었던 배의 또 다른 사례로, 지금은 코르테스 해의 파도 아래로 사라져 가고 있습니다.

As on other purposely sunk ships, large cut-outs enable easy penetration. During a late-afternoon dive we were busy exploring the interior when a large 캘리포니아 sea-lion rocketed through the wreck, diving deep into the cargo holds and then shooting out just as fast.

수컷 바다사자는 암컷에게 너무 가까이 다가가는 다이버에게 도전합니다.

이 바다 포유류가 난파선을 탐험하는 것을 보고 우리 얼굴에 미소가 지어졌습니다. 바다사자처럼 재빠르게 돌아다닐 수만 있다면!

내부에는 녹슨 덩어리가 있습니다 C-59 칙칙하고 진흙투성이이며, 어둠은 다이버들에게 우울한 분위기를 조성합니다. 우리는 이 배가 한때 악을 물리치기 위한 노력의 일부였음을 잠시 생각해봅니다.

살바티에라

97m 살바 티에라 2차 세계 대전 중에 체서피크 만을 가로질러 버지니아주 뉴포트 뉴스까지 조선소 노동자들을 실어 나르는 페리로 건조되었습니다. 그녀는 전투에 참가한 적은 없지만 크고 작은 전쟁 노력에 대한 모든 기여는 필요했습니다.

살바티에라 프로펠러

전쟁 후 배는 경매에 팔렸습니다. 살바 티에라 이름을 딴 멕시코 국기를 페리로 게양하여 라파스와 토폴로밤포(시날로아 주 로스 모치스 근처) 간을 운행했습니다.

1976 년 XNUMX 월 살바 티에라 밤의 어둠 속에서 수와니 암초에 부딪힌 후 침몰했습니다. 그녀는 가솔린, 제트 연료, 부탄 및 디젤 연료와 같은 가연성이 높은 화물을 실었기 때문에 탑승객이 없었습니다.

그녀는 18m에서 가라앉았지만 몇 달 후인 30월 120일 허리케인 리자는 바람의 세기가 시속 XNUMX마일에 달하는 라파스를 지나갔고 그녀를 뒤집을 만큼 강력했습니다. 살바 티에라 바닥으로 넘어갔고, 파도의 움직임으로 인해 갑판에서 전체 하우징이 찢어졌습니다. 폭행을 당하고 멍이 들었지만, 여전히 멋진 난파선 다이빙을 할 수 있습니다.

부서진 잔해는 Salvatierra의 침몰과 그에 따른 허리케인에 대한 이야기를 들려줍니다.

우리는 이 어둡고 흐린 난파선을 탐험했습니다. 뒤틀린 선체를 따라 수영하면서 타이어, 트럭 부품, 통, 컨테이너를 볼 수 있었습니다. 선미 쪽에서는 프로펠러가 바다 생물로 뒤덮여 있습니다. 살바 티에라등이 부러지고, 금속 측면이 찔리고 찢어진 채 고문당한 포즈를 취하고 있다.

Salvatierra 난파선 내부에는 통과 각종 잔해가 있습니다.

Salvatierra 내부의 기계

안으로 들어가 어두운 복도를 헤엄치면 근처 암초에 치명상을 입은 그 운명의 날로 돌아갑니다. 이것은 다이버를 위해 "준비된" 난파선이 아니므로 내부를 항해할 때 조심해야 합니다.

우리는 코에서 꼬리까지 3m가 넘는 거대한 남부 가오리와 전갈고기와 영토 상사가 알 덩어리를 열렬히 방어하는 것을 발견했습니다. 살바 티에라지금은 번성하는 산호초가 되어, 해양 생물의 안식처로서 마지막 역할을 하고 있었습니다.

모래 속에 숨어 있는 큰 남부 가오리

방문 할 때 바다 코르테즈물론, 해양생물의 광경을 감상하셔도 좋지만, 아래의 난파선도 간과하지 마십시오. 난파선에 얽힌 이야기는 배우고, 경험하고, 공유해야 할 이야기입니다.

