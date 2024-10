우스티카: 시칠리아의 다이빙 보석

PENELOPE GRANYCOME은 시칠리아를 알고 있었지만 스쿠버 다이빙을 한 번도 해본 적이 없었습니다. 북쪽 해안에 있는 작은 섬으로의 여행을 통해 그녀는 왜 이곳이 그렇게 높은 평가를 받는지 알아낼 수 있는 기회를 얻었습니다.

우스티카 섬은 영국 다이버들에게는 잘 알려지지 않았지만 최근 이곳 바닷물에서 다이빙을 해보니 마치 숨겨진 보석을 발견한 것 같았습니다. 반짝이는 푸른 토파즈가 펼쳐진 바다 풍경과 극적인 지형, 동굴, 수영로, 그리고 풍부한 물고기가 어우러져 있었습니다. 이는 우스티카의 화산 유산과 1986년 이후 이탈리아 최초의 해양 보호구역이라는 지위의 결과였습니다.

항구 도착 (페넬로페 그래니콤)

시칠리아를 좋아하는 사람으로서 저는 팔레르모로 내려가면서 종종 그 섬을 눈여겨보았고, 그 섬의 생물다양성과 다이빙 가능성에 대해 읽었을 때 기뻤습니다. 시칠리아는 도전적인 난파선, 동굴, 수중 유적지를 제공하며, 매력, 편안함, 따뜻한 환대를 갖춘 우스티카는 수중 세계를 탐험하기 시작하기에 완벽한 장소처럼 보였습니다.

Flight time from London to Palermo is just under three hours, followed by a 90-minute hydrofoil crossing from its port with Liberty Lines, with only 5 euros extra charged for a large dive-가방.

그림 같은 하선 지점에서 저는 5* PADI 다이빙 센터인 오르카 다이빙 우스티카(Orca Diving Ustica)의 사장 중 한 명인 클레어와 제가 머물게 될 소그니 넬 블루(Sogni Nel Blu) 호텔의 사장인 살보를 만났습니다.

마을의 부드러운 계단…(페넬로페 그래니컴)

…다이빙 센터(Penelope Granycome)로 이어짐

간단한 체크인 후, 여러 개의 아름다운 계단 중 하나를 내려가 다이빙 센터로 가서 소개와 장비 준비를 했습니다. 공동 소유자인 다비데는 약 15km의 해안선을 덮고 있으며 XNUMX개 구역으로 나뉜 이 섬의 해양 보호 구역(MPA)에 대해 말해주었습니다.

비교적 작은 60헥타르 규모의 A구역은 어업금지구역이고, 각각 약 8,000헥타르에 달하는 B구역과 C구역은 각각 일반 보호구역과 일부 보호구역입니다.

이 작은 마을을 매력적이라고 ​​표현하는 것은 과소평가입니다. 대부분의 레스토랑은 호텔에서 몇 분 거리에 있으며 섬 전체를 탐험할 수 있는 산책로가 마련되어 있습니다.

다이빙을 위해 그룹화

다음날 아침, Salvo 카페에서 항구의 멋진 전망과 맛있는 커피와 크루아상을 보고 깨어난 후, 저는 Orca에서 가이드와 다른 다이버들을 만났습니다. 모두가 오전 8시와 오전 11시에 가이드와 함께 다이빙을 했고, 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어를 구사했습니다.

다이빙을 준비하다 (페넬로페 그래니컴)

The organisation was seamless, including your own cup back at base for water before and between dives, and delicious snacks. Our gear and wetsuits had been taken down to the RIBs, a short walk away, so the only job was to connect the BC and 등록 to the 15-litre steel tank (12-litre units are also available).

29°C의 수온과 맑고 투명한 가시성을 자랑하는 푼타 갈레라에서의 첫 다이빙은 실망스럽지 않았습니다.

우스티카는 130,000만 년 전에 계속된 수중 분출과 지형을 형성한 일련의 지속적인 과정(XNUMX만 년 전 마지막 대규모 분출과 극지방의 용융에 의한 침수 포함)을 거쳐 형성되었습니다.

빠르게 식은 용암으로 형성된 현무암 균일 암석이 특징이며, 우리는 바위 띠를 따라 수영을 하며 바라쿠다, 황새치, 무라에, 그리고 놀라운 광경을 볼 수 있었습니다. 아플리시다 바다 토끼는 물 속을 우아하게 날아다니는 거대한 바다 달팽이로, 귀여운 토끼 귀 모양의 코뿔소 때문에 이런 이름이 붙었습니다.

바라쿠다(Fanny Floirat-Lohyer)

또한 흥미로운 것은 바다 토끼의 짝짓기 습관입니다. 이들은 양성체이기 때문에 한 줄로 길게 짝짓기를 하거나 무리 지어 짝짓기를 합니다. 다비데는 우연히 바다 토끼를 만지면 대머리가 된다는 지중해 어부들의 옛 미신을 언급했습니다. 이 동물의 라틴어 이름은 아플리시아 데필란스 다양성은 제모성 해달을 뜻한다.

빠른 탱크 교체와 충분한 물, 아이스티, 간식을 먹으며 수면에서 휴식을 취한 후, 우리는 섬의 북쪽에 있는 세카 델라 콜롬바라(Secca della Colombara)로 향했습니다. 이곳은 시칠리아어로 "비둘기의 얕은 곳"이라는 뜻으로, 파도가 도브 록(Dove Rock) 떼 위로 부서지는 곳입니다.

푼타 카바치(Fanny Floirat-Lohyer)의 등대 아래

정상에 떨어지고 경사 벽을 따라 30m 아래로 내려가면 Ustica Wreck이 나오는데, 2005년 암초에 부딪혀 가라앉은 상선의 극적인 광경입니다. 옆으로 누워서, 황갈색 그루퍼와 병 그루퍼를 포함한 거대한 물고기의 배경이 되었습니다. Davide는 또한 우산 민달팽이와 전갈 물고기를 발견했습니다.

스릴 아스트로이드 주황색 산호가 파란색에 돋보였고, 그 곳 전체가 여러 종류의 산호를 구경하는 사람들에게 안식처가 되었습니다.

그렇게 멋진 아침과 꽤 깊은 잠수를 두 번 한 후에는 낮잠을 잤고, 광장에서 커피와 시칠리아 과자를 먹었습니다. 나중에는 다른 다이버들과 가이드들과 함께 일몰 아페리티보를 먹었습니다.

붉은 고르고니아

새로운 하루가 섬 남쪽의 푼타 델 아르파에서 이른 다이빙을 가져왔습니다. 아름다운 장소였고, 깊이를 잡고 약 34m에서 고르고니아를 볼 수 있는 기회를 제공했습니다.

바위를 덮고 있는 붉은 고르고니아와 돌 산호 마드레포어의 수영은 즐거움이었습니다. 오르카는 AOWD와 딥 스페셜티 학생들을 보호된 깊이와 멋진 풍경을 위해 데려옵니다.

크라테나 페레그리나 누디브랜치(Fanny Floirat-Lohyer)

다음은 Sutta a Za Lisa로, 터널과 좁은 수영로가 있는 놀이터로, 그 중 하나는 27m입니다. 편안함이 중요합니다. 왜냐하면 하나를 떠나자마자 들어갈 또 다른 곳이 있기 때문입니다.

가이드 알렉스는 협곡으로 올라가기 전에 여러 번 수영을 하게 했습니다. 이 장소 전체는 생물다양성이 풍부하며, 마드레포어가 있는 동굴과 페트로시아 햇빛에 노출되면 어두워지는 스펀지. 슬리퍼 랍스터와 무라에일은 모두 그곳에서 발견할 수 있었고, 또 다른 거대한 그루퍼를 보았습니다.

바위가 많은 수중 지형(Fanny Floirat-Lohyer)

마지막 날

마지막 날도 특별했습니다. 부력을 미세하게 조정하기 위해 1kg을 낮춰 그로타 델라 파스티차에서 신성한 조기 다이빙을 했습니다. 이름은 표면에 있는 페이스트리 모양의 바위에서 따왔습니다.

이 다이빙은 처음에는 네 개의 얕은 동굴 중 세 개를 통과했고, 그 중 하나에 수면으로 올라와 얼룩덜룩한 빛이 스며들었습니다. 섬의 수호성인 산 바르톨리키오의 동상으로 장식된 방의 고요함은 우리를 침묵의 경외감에 빠뜨렸습니다.

그런 다음 우리는 생명체가 풍부한 벽을 따라 내려갔고 또 다른 큰 갈색 그루퍼를 약 25m까지 잡았습니다. 이 장소는 또한 뱀장어와 갑각류, 해달, 오징어, 문어, 누디를 보기 위한 야간 다이빙에도 사용됩니다.

펠리미다 크로노 누디브랜치(Fanny Floirat-Lohyer)

마지막이지만 결코 덜 중요하지 않은 것은 우스티카에서 가장 유명한 명소인 스코글리오 델 메디코, 즉 의사의 바위까지 신나는 RIB를 타고 가는 것이었습니다.

모든 것을 다루려면 여러 번 다이빙해야 합니다. 우리는 Grotta della Balena라는 동굴로 내려갔는데, 그 이유는 입구 하나가 고래의 입과 비슷하기 때문이며, 안으로 들어가자마자 더 작은 동굴로 들어가자 리셉션 위원회처럼 줄지어 선 그루퍼 네 마리가 보였습니다.

검은 그루퍼(Fanny Floirat-Lohyer)의 한 줄

이곳은 게, 전갈고기, 해달팽이 등 해양 생물의 또 다른 안식처였으며, 시간이 있다면 다양한 생물을 찾아볼 수 있을 것입니다.

약 30m 깊이의 터널을 따라 지느러미를 굴린 후 정상에서 환상적인 물고기 쇼를 보기 위해 푸른 하늘로 올라갔습니다. 바라쿠다, 참치, 줄무늬 그루퍼, 바다 토끼가 화려하게 보였습니다.

페넬로페와 오르카 다이빙 우스티카 승무원

이 6번의 다이빙은 보호구역과 우스티카의 화산 유산의 보호 덕분에 웅장함을 얻었고, 항상 저와 함께할 것입니다. 작별 인사를 한 후, 다른 다이버에게 설명할 필요가 없는 다이빙 후의 기쁨과 함께 팔레르모로 돌아갔습니다.

사실파일 가격 오르카 다이빙 우스티카 start at 50 euros per dive, scaling down for dive packages. PADI courses from DSD to 다이브 마스터 and equipment rental are available. 이 어플리케이션에는 XNUMXµm 및 XNUMXµm 파장에서 최대 XNUMXW의 평균 출력을 제공하는 소그니 넬 블루 호텔은 2~30박의 객실을 제공합니다. 160박 투숙 요금은 객실 XNUMX개당 XNUMX유로(XNUMX인 XNUMX실)이며 항구 왕복 교통편이 포함되어 있습니다. 팔레르모행 항공편은 대부분의 런던 공항에서 이용 가능하며, 왕복 56시간 미만이 소요되고 요금은 라이언에어 기준으로 £XNUMX입니다. 리버티 라인 팔레르모 항구에서 우스티카까지 고속선을 운행하며, 운항 요금은 횡단당 24~37유로입니다.

