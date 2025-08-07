GBR 경산호 덮개에서 기록이 감소했습니다.

다이버들은 세계 다른 지역에 비해 호주의 그레이트 배리어 리프에서 여전히 매력적인 단단한 산호를 많이 발견할 수 있지만, 과학자들은 그 밑바탕에 있는 추세에 우려를 표하고 있습니다.

호주 해양 과학 연구소(AIMS)가 작성한 최신 연례 조사 보고서에 따르면, GBR 전역의 단단한 산호 덮개가 최근 몇 년간의 높은 수준에서 크게 감소하여 장기 평균 수준에 가까워졌으며, 이는 상황이 얼마나 불안정해졌는지를 보여줍니다.

GBR은 3개 지역(북부, 중부 및 남부) 중 2개 지역에서 산호 덮개가 연간 최대 감소를 경험했습니다. 목적 39년 전부터 모니터링을 시작했습니다.

중부 지역의 Platygyra 군집의 부분적 표백 및 사망률(AIMS LTMP)

이는 주로 2024년 대량 표백 사건으로 인한 산호의 죽음을 초래한 기후 변화로 인한 열 스트레스 때문이지만, 사이클론과 가시관해삼 발생의 영향도 있습니다.

북부 지역의 산호초 면적은 25년 동안 약 30~13.9% 감소했고, 중부 지역은 28.6% 감소한 31%를 기록했으며, 남부 지역은 26.9% 감소한 XNUMX%를 기록했습니다.

높은 베이스에서 떨어져서

AIMS 장기 모니터링 프로그램 책임자인 마이크 엠슬리 박사는 "올해 경산호 피복량의 기록적인 감소는 최근 몇 년간의 기록적인 최고치 덕분에 높은 기저치에서 비롯된 것입니다."라고 말했습니다. "현재 경산호 피복량의 변동성이 증가하고 있습니다.

마이크 엠슬리 박사(AIMS LTMP)

이는 지난 15년 동안 나타난 현상으로, 생태계가 스트레스를 받고 있음을 시사합니다. 산호 피복량이 비교적 짧은 기간 동안 역대 최저치와 역대 최고치 사이를 오가는 것을 볼 수 있었는데, 이전에는 이러한 변동 폭이 크지 않았습니다.

"산호초 면적은 현재 각 지역의 장기 평균 수준에 근접해 있습니다. 전 세계적인 대규모 산호 백화 현상 이후 그레이트 배리어 리프는 전 세계 다른 많은 산호초에 비해 비교적 양호한 상태를 유지하고 있지만, 그 영향은 심각했습니다."

조사 대상 산호초 124곳 중 77곳은 10~30%의 경산호로 덮여 있었고, 33곳은 30~50%의 경산호로 덮여 있었으며, 75% 이상의 경산호를 가진 곳은 단 두 곳뿐이었습니다. 10곳의 경산호는 XNUMX% 미만이었습니다.

암초 조사에 참여하는 다이버(AIMS LTMP)

산호초는 다음과 같은 특징이 있습니다. 아크로 폴라 엠슬리에 따르면, 산호의 대량 표백화와 두 차례의 사이클론으로 가장 큰 피해를 입은 종은 이들이었다.

"우리는 과거에 이 산호가 가장 빨리 자라며 가장 먼저 사라진다고 말한 적이 있습니다. 이 산호는 열 스트레스와 사이클론에 취약하고 가시관해적이 가장 좋아하는 먹이이기 때문입니다. 올해의 결과가 그 사실을 잘 보여줍니다.

가시관별해초 침입은 Tern Island(AIMS LTMP)를 포함한 GBR 남부의 여러 암초에서 여전히 발병 수준에 있습니다.

"또한 남부 지역에서 표백화 현상이 상당히 나타난 것은 이번이 처음이며, 모니터링이 시작된 이래 가장 큰 연간 감소폭을 보이고 있습니다."

작년에 발생한 대량 표백화는 2023년 북반구에서 시작된 전 세계적 현상의 일부였으며, 2016년 이래로 GBR에서 발생한 다섯 번째 사건으로 지금까지 발생한 가장 큰 규모의 표백화였으며, 세 지역 모두에서 심각하거나 극심한 표백화가 나타났습니다.

이 Acropora 군집(AIMS LTMP)과 같이 북부 GBR 전역의 여러 암초에서 경미한 표백 현상이 기록되었습니다.

AIMS CEO 셀리나 스테드 교수는 "올해 서호주 산호초는 기록상 최악의 열 스트레스를 경험했습니다."라고 말했습니다. "단일 백화 현상이 호주의 거의 모든 산호초에 영향을 미친 것은 이번이 처음입니다."

그녀는 이러한 현상이 점점 더 강렬하고 빈번해지고 있다고 말했습니다. 2024년과 2025년에 그 증거가 나타났는데, 이는 XNUMX년 만에 두 번째로 산호초가 XNUMX년 연속으로 대량 표백화를 겪은 것입니다.

"이러한 결과는 기후 변화로 인한 해수 온난화가 산호초 군집에 실질적이고 빠른 영향을 지속적으로 미치고 있다는 강력한 증거를 제공합니다.

그레이트 배리어 리프 현장 조사(AIMS LTMP)

"세계 산호초의 미래는 온실가스 배출을 강력히 줄이고, 지역 및 지역적 압력을 관리하며, 산호초가 기후 변화와 기타 압력의 영향에 적응하고 회복할 수 있도록 돕는 접근 방식을 개발하는 데 달려 있습니다."

AIMS 2025 장기 모니터링 프로그램 GBR 산호 군집 상태의 추세와 최신 정보를 정량화합니다. 연간 요약 2024년 2025월부터 2024년 XNUMX월까지의 산호초 조사 결과를 보고하고, XNUMX년 대량 표백 사건의 영향을 평가합니다.