비악의 숨겨진 동굴 세계로 뛰어들다

흔히 그렇듯이 평범한 길을 벗어나 다이버 탐험가 PIERRE CONSTANT는 제2차 세계 대전 중 일본군이 지하 네트워크에 파고들었던 서파푸아 섬의 동굴 유적지를 찾습니다.

비악 군도의 주요 섬은 인도네시아 서파푸아주 북부 해안 근처 센데라와시 만에 있습니다. 파푸아 본토의 90%는 기독교인인 반면, 비악 섬의 50%는 무슬림입니다. 비악 눔포르 문화가 멜라네시아 문화이기 때문에 원래는 정령숭배 신앙을 믿었습니다.

이 섬은 1526년 포르투갈 항해사 호르헤 데 메네세스가 처음 발견하였고, XNUMX년 후 스페인 항해사 알바로 데 사베드라가 항해하여 그곳을 방문했습니다.

제11,000차 세계 대전 당시 비악은 일본 제국군의 거점이었습니다. 전쟁이 끝날 무렵, 95명의 일본군 병력이 풍부한 탄약과 XNUMX식 하고 경전차 XNUMX대를 들고 맥아더 장군이 이끄는 미군을 기다리며 정글 동굴에 숨어 있었습니다.

비악 시에서 5km 떨어진 구아 제팡(일본인 동굴)은 파라이 해변까지 3km 뻗어 있는 동굴 체계의 일부였으며, 3,000명의 일본군에게 피난처를 제공했습니다. 그러나 그곳에서 발사된 미사일에 미군 비행기가 격추되자 미군은 동굴을 폭격하여 안에 있던 사람들을 학살하기 시작했습니다.

27년 17월 1944일 미군 상륙부터 3,000월 474일까지 이어진 비악 전투가 끝날 무렵, 미군은 6,100명의 사상자와 450명의 전사자를 낸 반면, 일본군은 XNUMX명의 전사자와 XNUMX명의 포로를 기록했습니다. 일본군 사령관 키즈메 나오유키 대령은 하라 키리.

일본 만

프랑스에서 자카르타를 거쳐 이틀간 여행을 마치고, 새벽 5.30시 XNUMX분에 비악에 도착했습니다. 시차 적응이 안 돼서 회복하는 데 이틀이 걸릴 것 같습니다.

나는 제이크의 오토바이를 타고 Gua Jepang(일본 만)으로 향합니다. 아사나 비악 호텔접수원. 녹색 이끼로 뒤덮인 시멘트 길은 지그재그로 땅속으로 사라지는 계단으로 이어진다.

구아 제팡의 싱크홀

동굴 입구 아치

아치형 입구는 다소 축축해서 마치 성당처럼 천장에서 물이 뚝뚝 떨어진다. 거대한 방을 지나면 오른쪽에 출구가, 왼쪽에는 또 다른 거대한 출구가 보인다. 깨진 병들이 곳곳에 널려 있다.

동굴 바닥에 박힌 금빛 갈색 뼈를 발견했습니다. 덩굴과 뿌리로 이루어진 인상적인 커튼이 왼쪽 벽을 따라 뻗어 있었고, 그 벽은 커다란 싱크홀로 이어졌습니다. 그곳은 정말 고풍스러웠습니다.

싱크홀 한가운데에 길고 가시투성이 잎사귀가 촘촘히 박힌 가느다란 판다누스 나무들이 우뚝 서 있어, 마치 으스스한 분위기에 쥬라기 공원의 분위기를 더합니다. 덩굴이 드리워진 아래쪽에서는 오래되고 녹슨 일본식 통들이 발견됩니다.

길은 안쪽을 돌아 천천히 오르막길을 따라 굴의 중심부가 내려다보이는 언덕으로 이어진다. 갑자기 제이크가 내 바로 앞에 꼼짝 않고 누워 있는 약 1미터 길이의 구릿빛 갈색 뱀을 가리킨다.망가바시오!"라고 그는 한 걸음 물러서며 경고했다. "독이 있어요!"

독이 있는 웨카남포 뱀

뱀이 놀라운 솜씨로 절벽 위로 기어오르기 전에 몇 장 사진을 찍었다. 야외 박물관에는 기관총, 박격포, 포탄, 폭탄, 로켓, 일본식 수통, 헬멧, 병, 심지어 낡은 4륜 구동차와 프로펠러까지 전시되어 있었다.

제2차 세계 대전 일본 박격포와 로켓

27월 XNUMX일 미군 상륙작전이 벌어졌던 보스니크에서 장날이 시작되었습니다. 가판대에서는 빈랑, 카사바, 고구마, 사고 케이크 등 파푸아 전통 음식과 훈제 요리를 판매합니다. 문어 훈제 조개껍데기, 신선한 생선, 파파야 잎, 콩, 바나나 등이 있습니다.

하루 종일 아레카 열매를 씹는 사람들이 있고, 낯선 땅의 낯선 사람처럼 지나가면 환하게 웃으며 "안녕하세요, 선생님!"이라고 인사합니다. 보스니크는 매력적인 다이빙 명소로 유명한 인근 파다이도 섬으로 가는 공공 보트의 출발지입니다.

보스니크의 아웃리거 카누

정글로 뒤덮인 40m 높이의 석회암 능선이 남쪽 해안을 따라 척추처럼 뻗어 있어 비악 섬의 동쪽 곶인 탄중 바라리까지 이어져 있습니다. 이곳은 동굴과 지하 강이 있는 카르스트 지형으로 진화한 오래된 거초입니다. 앞으로 며칠 동안 이곳을 탐험해 볼 계획입니다.

오피아레프 동굴

시차 적응이 아직 안 돼서 새벽 3시에 일어났다. 다이브마스터 율리우스가 오토바이를 타고 와서 내 짐을 보고 눈살을 찌푸렸다. 가방보스니크 너머 오피아레프 마을로 향합니다. 물웅덩이가 있는 큰 동굴이 있다는 소문을 들었는데, 학교 아이들의 놀이터이기도 합니다. 율리우스는 동굴 다이빙을 잘 못하지만, 동굴 다이빙을 좀 해보고 싶습니다.

다이브마스터 율리우스가 탱크와 장비를 가져왔습니다.

정치적으로 올바른 방향으로 가기 위해, 우리는 '빅맨'을 방문했는데, 그는 제 방문에 아무런 반대도 하지 않았습니다. 그는 제가 뭔가 알아낼 수 있을지 몹시 궁금해했습니다.

초등학교 뒤편으로, 석회암 절벽의 거대한 구멍으로 이어지는 길이 있습니다. 지하철 터널을 만들 만큼 큰 구멍입니다. 구아 세루미(오피아레프 동굴)는 마치 지하 강처럼 보입니다. 입구의 돌무더기 너머로 보이는 물웅덩이는 놀라울 정도로 맑습니다. 이곳은 마을의 담수 저수지입니다.

오피아레프 동굴에 다이빙을 위해 들어가다

박쥐의 배설물로 뒤덮인 미끄러운 바위 위에서 장비를 착용하고 뛰어든다.

첫 번째 웅덩이는 수심이 2~3m 정도인데, 바위 아래 오른쪽으로 좁은 터널로 이어지는 통로가 보입니다. 물고기 몇 마리가 저를 만나러 옵니다. 등지느러미가 두 개 달린 회색빛 물고기입니다. 지느러미, 불투명한 코발트 블루 눈과 튀어나온 아래턱. 길고 푸른 집게발을 가진 크고 호기심 많은 새우들이 손전등 광선에 이끌립니다.

오피아레프 동굴의 주요 터널

Eleotridae과에 속하는 담수어가 Opiaref의 진흙이 많은 바닥을 헤엄치고 있습니다.

원숭이 강 새우(Macrobrachium lar)

두 번째 웅덩이로 향합니다. 높이가 10미터는 족히 되는 주 터널은 입구에서 약 60미터 떨어진 바위벽으로 끝납니다. 동굴 한가운데 있는 바위를 넘어보니 반대편으로 갈수록 수심이 깊어집니다. 오른쪽으로 더 좁고 구불구불한 또 다른 통로가 열립니다.

여전히 앞에 보이는 암벽에서 하얀 석회암과 눈에 띄게 짙은 갈색 퇴적암 사이의 극명한 대조가 눈에 띈다. 왼쪽으로 타원형의 좁은 수직 복도가 열리고, 주 터널과 평행하게 길쭉한 측면 공간으로 이어진다.

측면 챔버로 이어지는 복도

바닥은 매우 휘발성이 높은 미세한 실트로 덮여 있습니다. 지느러미- 발차기는 순식간에 방해할 수 있습니다. 뛰어난 가시성은 장점입니다. 구아 세루미는 크기가 작고 최대 수심은 9m 미만입니다.

다이버 크리스는 오피아레프의 두 번째 풀로 가는 좁은 터널에서 나옵니다.

율리우스는 수염이 덥수룩하고 쾌활한 파푸아 농부 샐먼을 소개해 주었습니다. 그는 또한 다이버인데, 북쪽 해안 사마레스 해변 근처에 담수호가 있다는 것을 알고 있었습니다. "가자!"

길은 한동안 구불구불 이어지다가, 비로 인해 골짜기가 움푹 파인 흙길로 바뀐다. 울창한 정글과 큰 나무들이 있는 산악 지대다.

차를 뒤에 두고 걸어서 오르막길을 올라간 후, 45분 동안 가파른 내리막길을 걷습니다. 끔찍한 전기톱 소리가 이 지역에서 벌목이 진행되고 있음을 알려주고, 황관앵무, 에클렉투스앵무, 검은머리로리의 즐거운 울음소리를 잠재웁니다.

판타이 사마레스는 인적이 드문 태평양 해변입니다. 커다란 부벽나무와 니파 야자수 사이로 난 오솔길이 정글로 이어집니다. 옵스눈디(점핑맨) 호수가 개간지에서 나타나 마법 같은 청록색 웅덩이를 이룹니다. 큰 통나무들이 빠져 있지만, 물은 진처럼 맑아 시각적으로 황홀합니다.

오후 햇살 속의 청록색 호수, 옵스눈디

내 촉각에 따르면 가운데에 구멍이 있는 것 같지만, 표면 아래로 들어가보기 전까지는 확실히 알 수 없을 것 같아요.

에어 비루 동굴

에어 비루(Air Biru) 동굴 입구, 앙그라이디(Anggraidi)

앙그라이디 마을에서 에어 비루 동굴을 확인했습니다. 커다란 구멍은 송곳니가 달린 거대한 입처럼 생겼습니다. 마치 불룩하게 튀어나온 둥근 종유석 같았습니다. 맑은 물웅덩이였습니다. 15분 동안 잠수하던 중 큰 물고기 한 마리가 저를 훑어보았지만, 아무런 단서도 찾을 수 없었습니다.

물속에서 보면 큰 종유석이 창의성을 북돋아줍니다. 사진술. 나는 노란색 테두리가 있는 짙은 회색 물고기를 발견했습니다. 핀 구석에 있는 – 오피아레프와 같은 종인데, 이건 길이가 25cm입니다. 장어 한 마리가 어둠 속에서 빛으로 나왔다가 순식간에 사라집니다.

스네르무스 & 스네르마스 호수

타르 도로가 비악 시와 북쪽 해안의 코렘을 연결합니다. 세 개의 담수호는 싱크홀을 연상시키지만, 사과빛 녹색은 모든 희망을 앗아갑니다.

스네르무스 호수와 스네르마스 호수는 떠다니는 뗏목과 통나무를 이용해 지역 아이들에게 괜찮은 수영장을 제공하지만, 수중 시야는 50cm도 채 되지 않고, 진흙까지 최대 수심은 12m에 불과합니다. 실망스럽습니다.

U자 모양의 만에 자리 잡은 코렘 비치는 파괴적인 해일 1996년. 북쪽 해안에 위치한 탄중 사루리는 융기된 산호 단구가 있는 곶입니다. 썰물 때 물웅덩이가 생겨 사진 찍기에 아주 좋은 빙상입니다.

탄중 사루리(Tanjung Saruri)의 융기된 산호 테라스

서쪽으로 더 가면 바르사 마을이 있고, 그 너머에는 비악보다 산이 더 많은 수피오리 섬으로 가는 관문인 다리가 있습니다. 그곳에서 도로는 남북으로 갈라지며 코리도까지 이어집니다.

다리에서 남쪽으로 약 45분 거리에는 일본군이 사용했던 만크루로 동굴이 있습니다.

만크루로 동굴, 수피오리 섬

옵스눈디 호수

용기를 내어 모든 장비를 챙겨 옵스눈디로 돌아갔다. 연어들이 수조를 옮기겠다고 나섰다. "괜찮아요, 파푸아인들은 강인한 사람들이니까요!" 나는 짐을 충분히 가지고 있었다. 배낭, 메시 속의 기어 가방 그리고 카메라는 팔 길이만큼 떨어져 있습니다.

옵스눈디 호수에서 다이빙하기 전 연어

Opsnundi의 수중 통나무

옵스눈디의 물고기

녹색 눈을 가진 Eleotris 또는 가시뺨 슬리퍼

햇빛이 부족했음에도 불구하고, 다이빙은 스릴 넘치는 경험이었습니다. 푸른 바닷물 속에서 이끼와 해초에 뒤덮인 통나무들이 뒤엉켜 있는 모습, 그리고 다이버가 한 번도 본 적 없는 물고기들을 보며 감탄했습니다.

최대 수심 13m에서 작은 석회암 동굴도 발견했지만, 52분간의 다이빙을 마칠 무렵에는 몸이 떨렸습니다.

심슨의 동굴

루아르 마을에는 흥미로운 곳이 하나 있습니다. 절벽 동굴에서 시냇물이 흘러나오는 곳입니다. 코를 동굴 안으로 들이밀어 지하 터널을 10미터쯤 들어가니, 물이 깊고 수직으로 솟아오르는 것을 발견했습니다. 동굴 주변은 날카로운 석회암으로 둘러싸여 있었습니다.

나는 손전등과 구멍 위 바위에 매달린 튼튼한 줄을 들고 안으로 뛰어들었다. 3.5m 깊이의 통로는 평평했지만, 막다른 길이 눈앞에 펼쳐져 있었다. 비집고 들어갈 곳이 없었다.

'빅맨' 심슨은 내가 루아르 마을 뒤편 정글에 있는 일본 동굴들을 꼭 보고 싶어 할 거라고 생각한다. 그는 내 슬리퍼를 의심스러운 눈빛으로 바라보다가 안심시키듯 말한다. "겨우 200미터밖에 안 떨어져 있잖아!"

정글을 지나 미끄러워 가파른 오르막길을 오르고 돌아오는 데 한 시간이 걸린다. 가파른 바위 덩어리 아래, 동굴의 뻥 뚫린 입구에 도착했지만, 슬리퍼를 신고는 들어갈 수 없다.

다음 일요일 아침, 심슨은 흰 셔츠에 검은 넥타이를 매고 교회에 갈 준비를 합니다. "한 시간 후에 돌아올게요." 그가 말합니다. 그가 돌아왔을 때, 저는 그의 발코니 의자에 곤히 잠들어 있었습니다. 다섯 시간 반 후였습니다.

현장으로 돌아온 심슨은 가늘고 곧은 나무 두어 그루를 재빨리 베어내어 동굴 입구로 올라갈 수 있는 사다리를 만들었다.

심슨은 재빨리 만든 사다리를 이용해 루아르 정글의 동굴에 들어간다.

심슨 동굴의 웅장한 종유석과 석순

동굴은 매우 크고, 숨겨진 방, 종유석, 숄(방해석 결정 형성물), 거대한 기둥과 얇은 기둥이 있습니다.

바닥에는 깨진 병, 녹슨 캔, 네모난 비스킷 통이 어지럽게 널려 있었습니다. 그 일본군들이 어둠 속에서 쥐처럼 살았을 그 끔찍한 환경이 얼마나 끔찍했을지 상상조차 할 수 없습니다. 분명 비참하고 정신적으로 우울했을 것입니다.

거대한 기둥

가스의 일부 잔해 마스크입구 밖 바닥에는 둥근 안경이 놓여 있다. 나는 그 자리를 '심슨의 동굴'이라고 부른다.

리마 카마르

길 왼쪽 내리막길에 숨겨진 곳에는 한자가 새겨진 오래된 나무 기둥이 있는 소박한 일본식 기념비가 있습니다. 근처에는 다섯 개의 방이 있는 지하 동굴, 리마 카마르가 있습니다. 심슨은 "전쟁 당시 일본 병원이었죠."라고 설명합니다.

리마 카마르 동굴, 루아르의 일본인 유적

좁은 통로로 연결된 작은 방들이 모여 있는 곳인데, 구석에는 약병과 빈 병들이 널려 있습니다. 이 쥐구멍은 지나간 과거의 공포에 섬뜩한 차원을 더합니다.

오위 섬

어느 날 저녁, 저는 10년 넘게 비악 리젠시의 정치 지도자였던 부파티(Bupati) 유수프 멜리아누스 마리엔(Yusuf Melianus Maryen)을 만났습니다. 따뜻하고 상냥한 그는 첸데라와시(Cenderawasih) 극락조가 그려진 전통 도자기 접시를 들고 저를 따뜻하게 맞아주었습니다.

제가 하는 일의 성격을 설명하자, 부파티는 자신의 배를 타고 오위 섬으로 데려가 주겠다고 제안했습니다. 샐먼은 그곳에 "푸른 물"이 있는 동굴이 있다고 밝혔습니다.

평평한 바다를 건너는 데 30분이 걸립니다. 오위 섬의 백사장에는 흔들리는 야자수가 늘어서 있고, 한 아이가 독채 아웃리거 카누를 저어갑니다.

아웃리거 카누를 탄 아이, 오위 섬

가톨릭 교회에는 다음과 같은 문구가 적힌 간판이 있습니다. 라라마 안녕: "천만에요." 우리는 '빅맨' 피트 데마라스를 의식처럼 찾아갔다. 그는 턱에 붉은 아레카넛 즙이 묻은 흰 수염의 남자였다.

오위 아일랜드 '빅맨' 피트 데마라스

능선 위로 올라가자 미끄러운 경사면을 따라 새로운 동굴이 나타났다. "이곳은 '기분 좋다'는 뜻의 푼푼데이입니다… 전쟁 때 미군들이 물을 길러 왔었죠." 섬에는 미군 비행장이 있었다.

헤드램프를 켜고 몰래 들어갔다. 머리 위로 종유석이 있는 좁은 통로를 곡예처럼 통과해야 했다. 맑은 연못을 발견하고는 생각했다. "이곳도 한번 가봐야지!" 곧 종유석, 석순, 숄, 그리고 빨대(관 모양의 종유석)가 있는 두 개의 아름다운 수중 방에 감탄하게 되었다.

Feelgood 동굴의 메인 챔버에 있는 종유석

Feelgood 동굴의 깊은 곳에 있는 종유석과 석순

트로쿠스 껍질 화석

화석도 몇 개 발견했습니다. 다섯 손가락이 달린 빗살무늬토기, 트로쿠스(Trochus) 소라껍질, 그리고 조개껍데기가 있었습니다. 최대 수심은 5.5m이고, 잠수 시간은 20분밖에 되지 않아 더 이상의 통로를 탐사할 수 없습니다. 수면 위로 형성된 필굿 동굴은 나중에 지붕을 통해 스며든 빗물로 인해 침수되었습니다.

섬을 떠나기 전, 샐먼은 내가 항공기 잔해에 관심을 가져야 한다고 생각했다. "멀지 않아요!" 그가 약속했다. 코코넛 숲을 지나 오위 섬의 숲으로 25분 정도 걸어가면, 잡초가 무성한 타르 고속도로, 바로 미군 비행장이 나온다.

나는 손등으로 이마의 땀을 닦았다. "난파선은 어때요?" 여전히 진짜 난파선에 대한 갈증을 느끼며 물었다.

"비행기요? 아… 벌써 가버렸어요!"