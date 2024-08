보물선: 콜롬비아는 금이 아닌 못을 이야기한다

콜롬비아 정부는 많은 기대를 모으고 있는 600억 미터 이상의 깊이에 대한 탐사에 대한 새로운 성명을 발표했습니다. 산 호세, 스페인의 보물선은 신대륙에서 구대륙으로 파견된 것 중 가장 귀중한 화물을 실어 나르고 있었던 것으로 생각됩니다.

최근 탐사에서는 "이전에는 볼 수 없었던 고고학적 증거의 지도가 공개되어 지금까지 알려진 것이 크게 확장되었다"고 말하지만, 이번 탐사의 발표는 장기간의 작업이 될 수 있는 길을 닦는 것으로 보입니다.

난파선을 수세기 동안 추측의 대상으로 만들었던 잃어버린 금과 에메랄드에 대한 언급 없이, 이 성명서는 배가 어떻게 가라앉게 되었는지를 밝히기 위한 고고학적 과제에 집중하고 있습니다.

이 어플리케이션에는 XNUMXµm 및 XNUMXµm 파장에서 최대 XNUMXW의 평균 출력을 제공하는 산 호세 8년 1708월 11일 바루 전투에서 콜롬비아 카리브 해안에서 영국 함대와 충돌한 스페인 Tierra Firme 함대의 기함입니다. 당시 이 상자에는 약 116만 개의 금화, 에메랄드가 담긴 XNUMX개의 은 상자, XNUMX만 페소 및 보석이 들어 있는 것으로 추정되었습니다.

영국의 사략선 원정대(Expedition)가 산 호세, 사무엘 스콧(국립 해양 박물관)이 그린

배의 침몰은 갤리온 선과 그 재물을 포획하려는 Charles Wager 제독의 희망을 무너 뜨 렸습니다. 고국으로 돌아가서 영국 사령관들은 손실을 허용했다는 이유로 재판을 받았고, 전투에서 스페인 생존자들은 어떻게 그렇게 귀중한 화물이 사라졌는지에 대해 똑같이 면밀한 심문을 받았습니다.

영국과 스페인에 보관된 문서에서 영국인은 다음과 같이 주장했습니다. 산 호세 내부 폭발로 인해 침몰하여 손실에 대한 책임이 면제되는 반면, 스페인의 덜 명확한 증언에 따르면 영국 포병의 사격으로 기함이 침몰했을 가능성이 높습니다.

후 수년간의 국제법적 논쟁 이전에 보고된 소유권 초과 다이버 넷, 그리고 콜롬비아 정부가 난파선의 좌표를 잘못 놓았다는 소문까지, 과학 탐험대는 "The Heart of the Heart를 향하여"라고 불렸습니다. 산 호세 Galleon'은 현재 5월 말 일주일간 진행된 것으로 알려졌습니다.

이번 조사는 문화부(Minculturas), 콜롬비아 인류학 및 역사 연구소(Minculturas)가 주도했습니다.ICANH), 콜롬비아 해군 및 해양 총국(DIMAR).

갤리온 선체 주요 부분 주변의 면적은 461,300제곱미터에 달했는데, 이는 프로 축구 경기장 40개 이상에 해당합니다. 사용된 수중 차량의 유형에 대한 세부 정보는 제공되지 않았습니다.

“2022년 난파선 지역에서 집중된 고고학적 유적이 발견되었지만, 최근 탐사를 통해 이러한 축적물을 더 자세히 특성화하고 새로운 고립된 요소를 발견할 수 있게 되었습니다.”라고 해양 사무국장 존 중장은 보고했습니다. 파비오 히랄도 갈로.

그가 언급한 발견물 중에는 닻, 고리와 못 등 배의 구조적 구성 요소는 물론 주전자, 유리병, 대야와 같은 일상용품도 포함됩니다.

이전 탐험에서 나온 산호세 난파선 현장의 금화(Minculturas)

“난파선에서 새로운 농도의 고고학 물질이 발견되었습니다. 산 호세 갤리온선은 침몰 이후 이 역사적 사건을 분석하는 것이 얼마나 복잡한지를 보여줍니다.”라고 Gallo는 말했습니다. “선미부터 가장 작은 세부 사항까지 배의 모든 요소가 연구되고 있습니다.

"각각의 새로운 발견은 침몰에 대한 보다 정확한 가설을 수립할 수 있는 연구 시나리오를 열어줍니다."

선상에서의 생활

ICANH의 알헤나 카이세도(Alhena Caicedo) 국장은 “2022년에는 지금까지 얻은 정보를 확장하는 새로운 유해를 발견할 가능성이 있다고 믿는다”고 말했다.

“이것은 갤리온 선 내부의 중요한 측면을 식별하는 데 매우 관련이 있으며 선상 생활, 승무원 배치 방식, 선박에서 사용되는 유물 유형 및 한 곳에서 물품을 가져오는 방법에 대한 근본적인 측면을 밝혀줍니다. 다른 사람에게.

"정보는 매우 다양할 수 있으며 이러한 발견은 현재 바다 밑바닥에 있는 물체의 기술, 건축 및 용도 측면에서 우리에게 귀중한 지식을 제공할 것입니다."

고고학적 진보와는 별개로, 탐사대는 등지느러미 없는 상어와 심해 황새치 등의 종을 유인했던 난파선 주변에 형성된 '역동적인 생태계'도 밝혀냈다고 한다.

후안 다비드 코레아(Juan David Correa) 문화부 장관은 “올해 새로운 관찰 결과를 토대로 2025년과 2026년에도 임무를 계속할 방법을 결정할 것”이라고 말했다. “2025월에 우리는 XNUMX년의 다음 단계를 발표할 것입니다. 산 호세 갤리온.”

또한 Divernet에서는: 8개의 조각과 찻잔 위에 산 호세 난파선, 콜롬비아는 정말 '난파선의 성배'를 잘못 보관한 것일까요?, 콜롬비아, 보물선 회수에 박차, 산 호세 난파선의 보물이 경쟁을 벌이고 있습니다…