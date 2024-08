Grant는 Manx 다이브 클럽의 교육 범위를 확대합니다.

맨섬에서 가장 오래된 스쿠버다이빙 클럽은 더 많은 새로운 다이버를 훈련할 수 있도록 복권 보조금을 받았으며, 모집 연령 범위를 낮추기를 희망합니다.

맨스 복권 재단(Manx Lottery Trust)의 승인을 받은 기금 신청서를 작성한 클럽 회장 리 모리스(Leigh Morris)는 “더 많은 젊은이들이 다이빙을 배우고 싶어하는 모습을 보게 된다면 정말 좋을 것입니다.”라고 말합니다.

맨섬 서브아쿠아 클럽(IOMSAC), now in its 66th year, was awarded £2,500 by the trust to enable it to offer free pool 훈련 to eight young people over the next two winters.

“우리는 젊은 사람들이 오션 다이버 자격을 획득하도록 훈련시키는 것을 목표로 하고 있으며, 이제 막 시작한 두 명의 훈련생이 있습니다.”라고 Morris는 말했습니다. 다이버 넷. 추가 현금은 적절한 크기의 다이빙 장비 공급 비용과 추가 세션을 위한 수영장 시설 대여 비용을 충당합니다.

IOMSAC는 또한 현재는 폐쇄된 포트 에린 해양 현장 연구 기지의 직원에 의해 76년에 시작된 영국에서 가장 오래된 Sub-Aqua Club 지점(BSAC 1959) 중 하나입니다. 맨 섬은 영국 왕실의 속국이며 “유네스코 생물권에 속한 세계 유일의 국가”라고 Morris는 말합니다.

현재 클럽 회원 수는 약 50명이며, 현재 약 XNUMX명의 훈련생을 포함하고 있다. 날씨에 따라 대부분의 주에 다이빙을 하며 유연성을 위해 섬의 서로 다른 쪽에 두 개의 RIB가 있습니다. 하지만 회원은 맨 섬의 유일한 다이빙 상점인 Discover Diving에서 운영하는 하드보트를 이용할 수도 있습니다.

풀 훈련 is carried out at King William’s College and open-water 훈련 mainly from Port Erin jetty,

Leigh Morris reflected the Isle of Man's marine-life 사진술 opportunities as a Splash In Biosphere Biodiversity award-winner this July.

Morris는 Manx Wildlife Trust에서 일하고 있으며, 클럽 총무이자 IoM의 해양 책임자인 Lara Howe 박사도 마찬가지입니다. 검색 co-ordinator, while dive officer John Kermode is a BSAC National 강사.

섬의 표시로 표시된 일종의 해양 생물 명소 외에도 유네스코 생물권 클럽은 다양한 깊이의 난파선에 접근할 수 있으며 "영국 제도에서 가장 역사적인 난파선 중 하나"라고 묘사되는 난파선을 소유하고 있습니다. – HM 슬루프 경주마, 1822년에 침몰했고 정확히 200년 후 클럽에 의해 재발견되었습니다.

지난해 난파선에서 대포 3개가 발견됐다. Morris는 “우리는 정기적으로 사이트를 다이빙하고 다이빙할 때마다 새로운 인공물을 찾고 있습니다.”라고 말합니다. 외부 요청에 따라 이 적극적인 클럽의 다음 프로젝트는 잃어버린 역사적인 램프 장비를 찾기 위해 더글러스 등대 주변에서 다이빙을 집중하는 것입니다.

