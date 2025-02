침뱉기: 고래가 인간을 삼키지 않는 이유

미국의 스쿠버 다이버 마이클 패커드가 매사추세츠주 케이프코드 앞바다에서 혹등고래의 입 속에서 약 40초를 보낸 뒤 심하게 멍이 든 지 거의 XNUMX년이 흘렀습니다. 그래서 베네수엘라의 카약 선수 아드리안 시만카스는 지난주 다른 혹등고래와 가까이서 조우한 직후 무사히 뱉혀 나와서 운이 좋았다고 할 수 있었습니다.

패커드와는 달리, 24세의 시만카스는 고래를 보고 놀랐을 당시 수면에 있었고 입 안에서의 경험은 잠깐이었지만, 이번에는 아버지 델이 근처에서 팩래프트를 노를 저어가며 영상으로 포착했습니다.

이 사건은 8월 XNUMX일 칠레 파타고니아 해안의 마젤란 해협에 있는 아길라 만에서 발생했습니다.

패커드 랍스터 다이빙을 했었다 보고된 바에 따르면 약 14m 깊이 다이버 넷, 그는 자신이 요나를 흉내내는 것을 보고 깜짝 놀랐지만, 고래가 믿을 수 없다는 듯이 고개를 계속 흔들자 다이버는 수면으로 뱉어져 나와서 기억에 남는 이야기를 들려주게 되었습니다.

Fortunately he had been able to pull off an impressive 조정기 recovery while still engulfed by the whale.

그와 시만카스는 둘 다 자신들이 죽을 것이라고 확신했습니다. 델 시만카스는 범고래에게 공격당했다고 생각했던 아들에게 사건 후 그에게 다가가면서 침착하라고 말하는 것이 들렸습니다.

델 시만카스, 고래와 마주친 후 아들이 무사한 것을 발견하다(델 시만카스)

그 경험은 불과 몇 초 동안 지속되었지만 에이드리안은 패커드와 마찬가지로 고래의 턱 근육을 느꼈고 삼켜질지도 모른다는 생각에 공포를 느꼈다고 말했습니다.

기사 제목에는 시만카스가 고래에게 '삼켜졌다'는 내용이 실렸지만, 사실 혹등고래는 인간을 삼킬 수 없습니다. 입은 크지만 목구멍이 40cm도 안 되고 좁은 식도가 시작되는 부분은 주먹만 한 크기이기 때문입니다.

고래는 먹이를 부수는 이빨도 없습니다. 이는 블루 고래와 같은 거대 고래를 포함한 다른 대부분의 고래에도 해당되며, 이빨 고래조차도 날카로운 물기가 없습니다.

오직 향유 고래 목구멍이 60cm나 넓어서 대왕오징어를 삼킬 수 있는 능력을 갖추고 있어 인간을 잡아먹을 수도 있겠지만, 가능성은 극히 낮습니다.

Such physical encounters with large cetaceans are not only rare but invariably accidental, as two female whale-watchers found while paddling a kayak off Avila beach in 캘리포니아 in 2020. They made their own headlines when they suddenly found themselves in the middle of a large baitball after being tipped into the water by a feeding humpback.

