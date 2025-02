다이버 여러분, 야생 물고기들은 여러분이 누구인지 알고 있습니다!

다이버가 야생에서 만나는 물고기는 우리를 구별할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 단, 우리가 다이버에게 몇 가지 시각적 단서, 예를 들어 다이빙 장비의 색깔을 알려주면 됩니다.

이는 Max Planck 동물 행동 연구소의 새로운 연구 결과입니다.MPI-AB)은 독일의 코르시카에 있는 지중해 연구소에서 과학 다이버들의 경험에 영감을 받아 만들어졌습니다.

모든 현장 계절의 어느 시점에서 다이버들은 야생 물고기가 그들을 따라와 실험적 보상으로 의도된 음식을 훔치는 것을 발견했습니다. 개별 물고기는 이전에 음식을 가지고 있던 다이버를 알아차리고 다른 다이버는 무시하고 그 다이버만 따라갔습니다.

그러나 물고기가 사람을 구별하는 능력에 대한 과거 연구는 매우 제한적이었습니다.

Captive-bred archerfish had been shown to recognise 컴퓨터-generated images of human faces in laboratory experiments “but nobody has ever asked whether wild fish have the capacity, or indeed motivation, to recognise us when we enter their underwater world,” says co-first author of the new study MPI-AB doctoral student Maëlan Tomasek, from the University of Clermont Auvergne in France.

자원 봉사자

과학자들은 8m 깊이에서 일련의 개방수역 실험을 수행했으며, 연구에 참여한 물고기는 "원하는 대로 오고 갈 수 있는 자원 봉사자"로 참여했다고 공동 XNUMX저자이자 MPI-AB 학사 과정 학생인 카틴카 솔러가 언급했습니다.

첫 번째 실험 단계에서 소예르는 물고기를 "훈련"하여 밝은 빨간색 조끼를 입고 주의를 끌도록 했고, 50m 거리를 수영하는 동안 먹이를 주었습니다.

시간이 지나면서 그녀는 눈에 띄는 단서를 제거했고, 결국 평범한 다이빙 장비만 입었습니다. 그녀는 음식을 숨기고 50m를 따라온 물고기에게만 먹이를 주었습니다.

Of dozens of fish species inhabiting the marine station, two species of sea bream in particular engaged willingly in the 훈련 sessions, surprising the scientists by their curiosity and willingness to learn.

소예르는 "제가 물속으로 들어가자마자 몇 초 만에 그들이 갑자기 나타나 저를 향해 헤엄쳐 오는 것이 보였습니다."라고 말합니다.

The same individuals would attend the sessions day after day, becoming so familiar that she could give them names, such as “Bernie with two shiny silver scales on the back and Alfie who had a nip out of the tail-지느러미".

열정적인 학습자 Bernie의 저울은 그를 알아볼 수 있게 만들었습니다(MPI-AB)

두 명의 다이버, 다른 키트

After 12 days some 20 identifiable fish could be relied on to follow Soller on 훈련 swims.

The next experimental phase involved testing whether the fish could tell Soller apart from another diver, so she and Tomasek would wear differently coloured wetsuits and 핀 and swim in different directions from the same starting point.

첫날 물고기는 두 다이버를 똑같이 따라갔고, 어느 쪽을 따라갈지 고민하는 듯했습니다. 하지만 토마섹은 따라오는 물고기에게 먹이를 주지 않았고, 둘째 날 솔러를 따라가는 물고기의 수가 크게 늘어났습니다.

연구자들은 물고기들이 올바른 다이버를 인식하는 법을 배웠는지 확인하기 위해 여섯 마리의 물고기에 초점을 맞춘 결과, 실험 과정에서 네 마리가 강력한 긍정적인 학습 곡선을 보였다는 것을 발견했습니다.

"이것은 물고기들이 단순히 습관적으로 카틴카를 따라가거나 다른 물고기가 있었기 때문에 따라가는 것이 아니라는 것을 보여주기 때문에 멋진 결과입니다." 토마섹이 말했습니다. "그들은 두 다이버를 의식하고, 각자를 테스트하고 카틴카가 수영이 끝날 때 보상을 준다는 것을 알게 되었습니다."

색각

물고기를 돕기 위한 독특한 다이빙 장비(왼쪽)는 동일한 키트를 착용한 것으로 이어졌습니다.

과학자들은 동일한 다이빙 장비를 착용한 상태에서 실험을 반복했고, 물고기가 더 이상 그들을 구별할 수 없다는 것을 발견했습니다. "거의 모든 물고기는 색각을 가지고 있기 때문에 도미가 몸의 색상 패치를 기준으로 올바른 다이버를 연관시키는 법을 배웠다는 것은 놀라운 일이 아닙니다."라고 토마섹은 말합니다.

Human divers do much the same, he points out: “Faces are distorted by diving 마스크, so we usually rely on differences between wetsuits, 핀 or other parts of the gear to recognise each other.” Given more time, the scientists believe that fish might have learnt to distinguish divers using subtler human features such as hair or hands.

"우리는 이미 그들이 우리 얼굴에 다가와서 우리 몸을 면밀히 살피는 것을 보았습니다."라고 소예르는 말합니다. "마치 그들이 우리를 연구하는 것 같았습니다. 그 반대가 아니었습니다."

MPI-AB에서 그룹을 이끄는 수석 저자 알렉스 조던은 "복잡한 세상을 탐험하고 매분 수많은 다른 종과 상호 작용하는 이 동물들이 시각적 단서를 기반으로 인간을 인식할 수 있다는 것은 저에게는 놀라운 일이 아닙니다."라고 말합니다.

"제 생각에 가장 놀라운 것은 그들이 할 수 있다는 사실에 우리가 놀랄 것이라는 것입니다. 그것은 우리가 수중 사촌들의 능력을 과소평가할 수도 있음을 시사합니다."

토마섹은 "인간이 진화적 나무에서 우리와 너무 멀리 떨어져 있어서 직관적으로 이해할 수 없는 물고기와 같은 동물과 유대감을 공유한다는 생각은 이상할 수도 있다"고 결론지었습니다.

"하지만 인간과 동물의 관계는 우리가 주의를 기울인다면 수백만 년의 진화적 거리를 극복할 수 있습니다. 이제 우리는 그들이 우리를 보고 있다는 것을 알고 있습니다. 이제 우리가 그들을 볼 때가 되었습니다." 이 연구는 방금 게시되었습니다 저널 생물학 문학.

