홍해 라이브어보드, 암초에 부딪혀 버려져

홍해 다이빙 리브어보드 파이어 버드후르가다에 본사를 둔 인투 더 블루(Into The Blue)가 운영하는 이 선박은 샤름 엘 셰이크 북쪽 암초에 충돌하여 대피해야 했지만, 아직 침몰하지는 않은 것으로 추정됩니다. 이 선박은 아카바만을 따라 북쪽으로 올라가 다합을 향해 항해 중이었습니다.

이집트 다이빙 및 수상 스포츠 협회(Center of Diving & Water Sports)가 보고한 충돌 사고입니다.CDWS)가 선박에 "심각한 손상"을 입혔다는 보고가 1월 20일 오전 XNUMX시경 발생했습니다. 승객 XNUMX명과 승무원 XNUMX명은 모두 안전하며 건강한 것으로 알려졌습니다.

인투 더 블루(Into The Blue)에 따르면, CDWS는 1.30시 XNUMX분경 조난 신호를 수신했는데, 당시 선박은 이미 대피한 상태였습니다. 상공회의소는 지역 해군 및 육상 비상 구조대에 현장 출동을 요청했습니다.

인투 더 블루(Into The Blue)는 "승무원과 다이빙 가이드의 신속하고 전문적인 대응 덕분에 모든 승객이 16분 만에 여권과 필수 소지품과 함께 안전하게 대피했습니다."라고 보도했습니다. "승객들은 즉시 육지로 이동했고, 가이드가 동행했습니다.

"손님들의 성공적인 대피에 이어, 저희 승무원들도 추가적인 개인 물품과 장비를 확보한 후 안전하게 대피했습니다."

응급 서비스는 오전 2.30시 3분에서 XNUMX시 사이에 도착하여 작전을 지원하고 "모든 사람이 휴식과 안전을 위해 인근 호텔로 원활하게 이동하도록 보장"했습니다.

16명 수용 가능

2003년 "다이버를 위한 다이버에 의해 건설"되고 2019년에 전면 개조된 32m 파이어 버드 16개의 선실에 최대 25명의 승객을 태울 수 있었습니다. 조디악 보트 XNUMX척과 XNUMX인승 구명보트 XNUMX척이 실려 있었습니다.

2월에 Deep Blue Cruises에서 브랜드를 변경한 Into The Blue도 운영됩니다. 파이어 버드자매선 천둥새 그리고 50m 카타나.

파이어 버드 승객들은 본국으로의 귀국을 기다리기 위해 후르가다의 호텔로 이동 중이었습니다. CDWS에 따르면 승객 중 4명은 독일인, 1명은 스위스인, 나머지 2명은 이집트인 다이버였습니다.

Into The Blue는 여전히 회수 가능한 모든 것을 구하기 위해 당국과 협력해 왔다고 밝혔습니다. 파이어 버드"우리는 상황을 탁월하게 처리해 준 당국과 헌신적인 팀에 감사드리며, 우리와 함께 항해하는 모든 사람들의 안전과 복지를 위해 최선을 다할 것입니다."라고 밝혔습니다.

The incident is the latest in a string of Red Sea dive-boat disasters that have prompted calls for the regional 규제 to tighten up on their enforcement of tourist-boat safety measures – including from the UK's own 해상사고조사국. 자체적으로 발행했습니다. 안전 게시판 홍해 선박을 이용하는 영국 관광객을 위해.

CDWS는 그 원인을 다음과 같이 말합니다. 파이어 버드 이 사건은 현재 관광부와 기타 당국에서 조사 중이지만, 홍해 지역에서 발표된 이러한 여러 조사의 결과와 결론은 거의 공개되지 않습니다.

