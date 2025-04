재빠른 판단력의 다이빙 전문가, 조종사를 화재로부터 구하다

An Australian scuba 강사 has been hailed as a hero after rescuing the pilot of a gyroplane that crash-landed on Fraser Island, 아카 퀸즐랜드의 K'Gari.

자이로플레인은 무동력 로터를 사용하여 양력을 얻고 후방 프로펠러를 사용하여 전진 추력을 얻는 소형 항공기입니다. 이 사고는 어제(18월 XNUMX일) 정오 무렵, 기상이 불안정한 상태에서 발생했습니다.

Mark Davies, owner-강사 at 카르마 다이브, 자이로플레인이 머리 위로 낮게 날아가 섬의 서쪽 해안에 있는 문포인트에서 불과 50m 떨어진 해변에 충돌하는 것을 보았습니다.

그는 웨일송 크루즈(Whalesong Cruises) 선박에서 40명이 넘는 고래 관광 관광객들과 함께 갑판원으로 일하고 있었습니다. 승무원들과 손님들이 출발을 위해 배에 다시 탑승하던 중, 자이로플레인이 하강하여 아슬아슬하게 그들을 스쳐 지나갔습니다.

신속한 대응자 마크 데이비스

데이비스는 자이로플레인에서 연료가 부족한 것 같은 소리가 났다고 말했습니다. 모래사장에 한 번 튕긴 후 멈춰 서서 불꽃이 튀었다고 했습니다. 그는 충돌로 비행기에서 떨어진 조종사를 돌보기 위해 달려갔습니다.

다이버는 불길과 연기가 머리 위로 치솟는 가운데도 50대 후반의 남자로 추정되는 사상자를 잔해에서 끌어내는 데 성공했습니다.

그 순간 조종사는 의식을 잃은 듯 보였지만, 데이비스는 조종사의 호흡을 확인했고, 나중에 의식을 되찾아 구급대가 도착했을 때는 말을 할 수 있었습니다. 데이비스는 부드러운 모래 위에 착륙한 것이 목숨을 구할 수 있었을지도 모른다고 생각했습니다.

해변의 풍경 (LifeFlight)

데이비스가 조종사를 돌보는 동안 보트 승무원은 소화기를 사용하여 화재를 진압했습니다. 라이프플라이트 항공의료팀과 퀸즐랜드 구급대원들이 조종사의 척추, 흉부, 사지 부상을 치료했습니다. 조종사는 안정적인 상태로 브리즈번 병원으로 이송되었습니다.

Davies has been diving in various parts of the world since 2011 and is a PADI IDC Staff 강사 and, reflecting a more recent passion, a Freedive 강사.

“우리 선원인 Karma Dives의 Mark에게 큰 감사를 표합니다. 그는 주저하지 않고 도와주었습니다.” 고래송 크루즈 주인 레베카 그린쉴즈는 "그는 영웅이에요. 그가 도와주지 않았다면 결과가 훨씬 더 심각했을 수도 있었을 텐데요!"라고 말했습니다.

