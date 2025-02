대량 좌초 후 총격으로 죽은 거짓 범고래

링크가 포함된 다이브 쇼 전체 목록:

18월 26-XNUMX일: Boot Düsseldorf(국제 보트 쇼)

1월 2-XNUMX일: Duikvaker

21월 23-XNUMX일: 유럽 다이브 쇼(EUDI)

21월 23-XNUMX일: 다이빙 리조트 여행(DRT) 쇼, 말레이시아

1월 2-XNUMX일: GO 다이빙 쇼(영국 다이브 쇼)

15월 16-XNUMX일: ADEX Ocean Festival / OZTek Australia

28월 30-XNUMX일: 지중해 다이빙 쇼

4월 6-XNUMX일: 아시아 다이브 엑스포(ADEX)

22월 25-XNUMX일: 태국 다이빙 엑스포(TDEX)

31월 1일 – XNUMX월 XNUMX일: 스쿠버 쇼

13월 15-XNUMX일: 말레이시아 국제 다이빙 엑스포(MIDE)

6월 7-XNUMX일: GO Diving ANZ 쇼

17월 19-XNUMX일: 다이빙 토크

11월 14-XNUMX일: DEMA 쇼



