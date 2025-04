지중해에서 상어와 마주친 후 다이버 실종

남자 창어부 한 명이 어제 저녁(21월 XNUMX일) 검은상어와 마주친 후 이스라엘 북부 하데라 마을 앞 지중해에서 실종되었습니다.

경찰은 "다이버가 물속에서 상어에게 공격을 당했다는 신고를 받고 하데라 강으로 하데라 경찰서와 해상 구조대가 파견됐다"고 밝혔지만, 긴급 구조대가 도착했을 때는 다이버의 흔적이 없었다.

시립 해변 순찰대가 제트스키를 타고 해당 지역을 순찰하고 다른 사람들이 바다에 들어가는 것을 막았습니다. 해군과 경찰, 그리고 스쿠버 구조대가 어두워질 때까지 수색을 계속했고, 오늘 새벽에 다시 수색이 재개되었습니다.

올가 해변 바로 앞에서 장비가 발견되었고, 신체 일부는 법의학적 분석을 위해 보내졌습니다.

집으로 가는 여정이 끊어졌다

실종된 다이버는 40대 남성으로, 남쪽으로 60km 이상 떨어진 페타 티크바에 거주하는 네 아이의 아버지인 것으로 알려졌습니다. 그의 차량과 소지품은 해변에서 발견되었으며, 그는 직장에서 집으로 돌아가는 길에 강어귀 근처에서 프리다이빙이나 스쿠버 다이빙을 하러 갔던 것으로 추정됩니다.

하데라 강 어귀 근처의 목욕객들(이스라엘 프레커)

이틀 전, 암컷 검은상어 두 마리(카르차리누스 옵스쿠루스)이 베이트 야나이의 남쪽 해변에서 50m 이내에서 보고되어, 수영객들 사이에 공황 상태를 야기했습니다.

Video footage of their appearance was soon circulating 온라인, with lifeguards’ instructions to swimmers to leave the water seemingly being ignored by people trying to get a close-up view of the sharks. Footage of the Hadera incident taken from the beach has also been posted 온라인.

검은상어는 일반적으로 위험하지 않은 것으로 간주되며 사람과 접촉하는 경우는 드뭅니다. 그러나 하데라와 네타냐 사이의 해변은 추후 공지가 있을 때까지 물놀이를 금지했습니다.

매년 겨울에 그려집니다

2018년에 Daniel Brinckmann은 다음과 같이 썼습니다. 다이버 넷 about 수많은 흉상어 매년 겨울 하데라 근처에 모여드는 이들은 오로트 라빈 발전소에서 정기적으로 방출되는 25°C의 바닷물에 끌려옵니다.

그는 그 지역에서의 다이빙과 최대 4m 길이, 350kg 무게의 검은 상어와 멸종 위기에 처한 모래톱 상어를 사진으로 촬영하려는 시도에 대해 설명했습니다.카르카리누스 플럼베우스) 그들은 어느 정도 대체해 왔습니다.

브링크만은 이들을 "존중, 보호, 그리고 연구"를 받을 자격이 있는 최상위 포식자로 규정했는데, 특히 이 종의 보존 상태가 "자료 부족"으로 평가되었기 때문입니다. 주로 암컷인 이 상어들은 보통 12월 초에 도착하여 3월 말에는 떠나곤 했습니다.

매년 겨울 바다를 따뜻하게 하고 상어를 끌어들이는 오롯 라빈 발전소(일란루즈)

이러한 현상으로 하데라는 관광 도시이자 주말 명소로 성장했지만, 가시성이 좋지 않아 다이빙 조건이 까다로울 때가 있기 때문에 브링크만은 "이전에 상어를 본 적이 있고 상어를 감상하고 존중하는 환경을 의식하는 다이버"만 그곳에서 다이빙을 고려해야 한다고 권고했습니다.

다이버의 실종이 상어와의 접촉으로 인한 것으로 확인되면 이는 이스라엘 해역에서 지난 80년 동안 발생한 최초의 사망자이자, 기록상 네 번째 부상 사고가 될 것입니다.

또한 Divernet에서는: 당국, 다이버들에게 "상어 타기 중단" 당부, 상어들이 지중해에 모인다