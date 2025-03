다이버와 스노클러, Motion for the Ocean과 함께 영국 해역을 위해 행동 촉구

영국의 해역은 위협을 받고 있지만, 다이버와 스노클러들은 이제 Motion for the Ocean이라는 강력한 새로운 방식으로 변화를 가져올 수 있습니다.

내륙과 해안 모두의 지방 의회가 푸른 공간을 보호하기 위해 의미 있는 조치를 취하도록 돕기 위해 고안된 이니셔티브인 Motion for the Ocean은 참여를 원하는 모든 다이버, 스노클러 및 기타 수상 사용자가 이용할 수 있는 완전히 새로운 온라인 툴킷을 출시했습니다.

영국 다이빙 커뮤니티의 주요 대변인인 BSAC는 이 이니셔티브를 지원하기 위해 Motion for the Ocean과 협력했으며, 훈련 소속에 관계없이 모든 다이버에게 조치를 취할 것을 촉구하고 있습니다. 이 툴킷은 개인, 다이빙 클럽 및 다이빙 업계가 지역 협의회와 협력하고 변화를 추진할 수 있도록 단계별 지침을 제공합니다.

'해양을 위한 움직임'이란 무엇인가요?

해양을 위한 모션은 위원회가 해양의 중요한 역할을 인식하고 해양을 보호하기 위한 실제 조치를 취하기로 약속하는 공식적인 서약입니다. 해양을 위한 모션이 통과되면 위원회는 해양 회복을 정책과 의사 결정에 포함시키고, 계획, 경제 개발, 교육과 같은 분야에서 푸른 공간의 건강을 우선순위로 삼는 데 동의합니다.

동의안을 통과시킴으로써, 위원회는 다음을 포함한 8가지 공약을 약속합니다.

✔️ 모든 전략적 계획 및 결정에 해양 회복을 포함시킵니다.

✔️ 해양 보호 지원 및 수질 개선

✔️ 지역 계획에서 영국의 강과 바다에 미치는 영향을 고려하도록 보장

✔️ 해양 지식 향상 및 대중 참여 확대

✔️ 정부에 2030년까지 바다를 순 회복 상태로 만들 것을 촉구

대중의 지지가 핵심입니다. 의원들은 지역 사회가 건강한 녹색 공간을 중요하게 생각한다는 것을 알고 조치를 취해야 합니다.

툴킷에는 무엇이 들어 있나요?

✔️ 의원들에게 연락하기 위한 즉시 사용 가능한 이메일 템플릿

✔️ 결과를 얻기 위한 효과적인 메시지 작성에 대한 지침

✔️ 건강한 물의 중요성을 강조하기 위해 트라이 다이브에 위원들을 초대하는 클럽에 대한 조언

참여하기 쉽습니다. 전문가가 될 필요도 없습니다!

해양 보호 전문가가 되거나 모든 과학을 알 필요는 없습니다. 사랑하는 바닷물을 보호하려는 열정만 있으면 됩니다. 툴킷은 기성 리소스와 따라야 할 명확한 단계를 제공하여 간단하게 만들어줍니다. 게다가 BSAC와 Motion for the Ocean이 도와드립니다! 질문이 있거나 지원이 필요하면 혼자가 아닙니다.

Motion for the Ocean의 공동 창립자인 에밀리 커닝햄 MBE는 다음과 같이 말했습니다. "다이버와 스노클러는 오염과 환경 악화의 영향을 직접 봅니다. Motion for the Ocean은 협의회와 협력하여 우려를 행동으로 전환할 수 있는 도구를 제공합니다. 모든 이메일, 모든 대화, 그리고 취한 모든 단계는 영국 해역의 더 건강한 미래를 확보하는 데 도움이 됩니다.”

BSAC 환경 및 지속 가능성 위원장인 캐서린 나이트는 "이것은 환상적인 이니셔티브입니다. 에밀리는 전국의 위원회에서 '바다 생각하기'를 접근 가능하게 했고, 이는 이미 Motion for the Ocean을 지원하려는 강력한 수용과 헌신으로 배당금을 내고 있습니다. 바다에 살든 내륙에 살든, 지역 위원회가 대화와 의사 결정에 바다를 포함하도록 장려할 수 있습니다."라고 말했습니다.

지방 의회는 강과 바다를 보호하는 데 중요한 역할을 하지만 보호를 우선시하기 위해 대중의 지원이 필요합니다. 다이버는 손을 내밀어 자신이 사랑하는 바닷물에 영향을 미치는 결정에 직접 영향을 미칠 수 있습니다.

툴킷에 액세스하여 변화를 만들어내려면 클릭 LINK.