말레이시아에서 거북이를 괴롭힌 다이버, 벌금형 받아

Five scuba divers and a dive operator have been fined in Malaysia after a video clip of mob harassment of a sea turtle went viral on social media and caused widespread public outrage, not least among other divers and conservationists.

이 사건은 3월 보르네오 북부 셈포르나의 툰쿠 압둘 라만 해양공원 내 마누칸 섬 인근에서 발생했습니다.

사바 관광, 문화 및 환경부(케피카스)는 그 후로 현장에 있던 몇몇 다이버와 다이빙을 조직한 회사에 "복합 통지"를 발송했습니다.

말레이시아에서는 특정 범죄에 대해 가해자에게 법정 재판을 요구하는 대신, 가해자가 합의금을 지불하도록 하는 방식으로 가처분 통지서를 사용할 수 있습니다. 이는 확정된 벌금을 납부하여 이의가 제기되지 않은 혐의에 대한 합의를 유도할 수 있는 기회를 제공합니다.

이 괴롭힘은 바다거북을 완벽하게 보호해야 하는 1997년 사바 야생동물법(Sabah Wildlife Enactment XNUMX) 규정을 위반한 것입니다. 지정된 야생동물 관리인 외에는 성체 바다거북, 알 또는 새끼 바다거북을 다루는 것은 불법입니다.

TRACC 이니셔티브

그것은 열대 연구 및 보호 센터였습니다 (트라크) 셈포르나에서 30초 분량의 영상에 등장하는 다이버들의 위치와 신원을 추적해 달라는 호소를 처음 제기한 곳은 다이빙 그룹 구성원 중 한 명이 촬영하여 공유한 영상이었습니다. TRACC는 또한 사바 야생동물국과 사바 공원에 이 사건을 통보했습니다.

영상에는 다이빙 가이드로 추정되는 사람이 거북이의 등껍질을 잡고 혼란스러워하는 모습을 보여주는데, 다른 다이버들이 거북이의 등껍질과 사지를 만지고 거북이가 빠져나오려고 애쓰는 모습을 옆에서 포즈를 취하고 있다.

거북이가 제지 기간 동안 긴급히 호흡해야 했을 가능성은 차치하고도, 동물에게 극심한 스트레스를 주는 것은 부상을 입힐 수도 있고 심지어 치명적일 수도 있습니다.

이와 관련해 더 긴 영상에서는 다이빙 그룹 구성원이 움직이는 고래상어를 붙잡고 있는 모습이 담겨 있습니다.

관광부는 다이버들의 행동을 "무책임한" 행동이라고 규정하며 다음과 같이 밝혔습니다. "모든 관광 사업자들이 지침과 규정을 준수하는 데 더욱 책임감 있는 역할을 다할 것을 촉구합니다. 주 정부는 환경 보호에 전념하고 있으며 야생 동물 보호법 위반은 절대 용납하지 않을 것이라고 경고했습니다."

부과되는 처벌은 알려지지 않았지만, 이 범죄에 대한 최대 벌금은 50,000만 링깃(약 8.700파운드)이거나 XNUMX년에서 XNUMX년의 징역형입니다.

