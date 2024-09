세코어 슈퍼코랄로 내열성이 대폭 강화

인공적으로 번식시킨 어린 산호 체외에서 플로리다에 있는 보존 기관 Secore International의 새로운 심사평가 연구에 따르면, 기존 산호 조각에서 복제한 것과 달리 수정을 통해 복제한 산호는 2023년 카리브해 지역을 강타한 치명적인 폭염 동안 표백에 대한 저항성이 훨씬 더 강한 것으로 나타났습니다.

세코어는 해당 보고서가 자연 번식 방법을 사용하여 복원된 산호가 표백 한계점보다 훨씬 높은 해수 온도에 노출되었을 때 조각에서 번식된 산호보다 열에 훨씬 더 강하다는 것을 증명하는 최초의 과학적 증거라고 밝혔습니다.

산호초 표백 기간 동안 건강하게 자란 산호(Raul Tecalco Renteria/Secore International)

For the past five years Secore has been running an ambitious programme of laboratory coral-breeding as a way of restoring reefs, an approach that involves 훈련 a network of partners throughout and, it hopes, soon beyond the Caribbean region.

"모든 노력은 가치가 있었습니다."라고 이제 보고했습니다. "2023년 카리브해의 파괴적인 폭염 동안 산호초에 있는 어린 산호는 건강을 유지했지만, 남아 있는 야생 산호의 대부분은 표백되었고 많은 산호가 여파로 죽었습니다."

방법

산호를 인공적으로 번식시키는 관습적인 방법은 소스 군집에서 조각을 떼어내어 클론으로 새로운 군집을 키우는 것이라고 Secore는 말합니다. 작은 산호 조각은 보육원에서 재배하여 수동으로 산호초에 이식했습니다.

산호 산란 (Paul Selvaggio / Secore International)

현재 시행 중인 산호 파종 접근법은 클론을 생성하지 않습니다. 대신 야생 산호에서 산호 알을 수집하고 실험실에서 – 또는 보트나 해변에서 – 난자와 정자를 수정하여 수백만 개의 배아를 생산하는 것을 포함합니다.

자라나는 산호 유생은 바다 보호 구역에서 자라며, 특정 크기에 도달하면 산호초에 이식할 수 있도록 특수 기질에 정착합니다.

집단이 번식할 때마다 새로 태어난 자손은 재조합을 통해 새롭게 혼합된 유전자 세트를 받으며, 이를 통해 부모 집단과 구별되고 적응이 가능해집니다.

세코어에 따르면, 번식을 통해 생산된 어린 산호만이 성체 산호 군체와 조각에 비해 표백에 대한 저항성이 더 높다고 합니다.

자연적으로 발생하는 자손은 높은 온도에서 비슷한 성과를 보일 수 있지만, 카리브해에서 산호초 구성 종이 새로운 개체 모집에 실패하는 경우가 많아 자연적으로 발생하는 자손이 더 이상 거의 없습니다.

건강한 엘크혼 치어(Paul Selvaggio / Secore International)

첫 번째 새벽

멕시코에서 정기 모니터링 다이빙을 하던 세코어 팀은 그들이 심어 놓은 산호가 완벽하게 건강한 것으로 보인다는 사실을 처음으로 발견했고, 퀴라소의 동료들도 얼마 지나지 않아 다른 종에서 비슷한 관찰을 했습니다.

"쿠라사오와 멕시코의 과학자들은 파트너인 Coralium Lab과 함께 우리가 심은 산호의 여러 종과 집단의 건강 상태에 대한 데이터를 수집했습니다." Secore 연구 책임자인 Margaret Miller 박사가 말했습니다. "그런 다음 우리는 카리브해 복원 네트워크 전체의 파트너에게 연락하여 이 패턴이 얼마나 널리 퍼져 있고 일관적인지 확인했습니다.

“이것은 카리브해 유역에 있는 15개국의 XNUMX개 개별 산호초 지역에서 산호초를 형성하는 산호 XNUMX종의 지원 모집이 동일한 패턴을 보였다는 것을 확인시켜 주었습니다. 즉, 복원을 위해 자란 어린 산호는 산호초에 우세한 산호보다 극심한 열 스트레스 하에서 표백에 훨씬 더 강합니다.”

"저는 지난 30년 동안 카리브해에서 산호 번식에 관해 연구해 왔는데, 동시에 질병, 허리케인, 폭염으로 인한 엄청난 산호 손실과 산호에 의존하는 지역 사회의 붕괴를 목격했습니다."라고 밀러 박사는 말합니다.

"이러한 결과는 지원 산호 모집을 이용한 복원이 더 따뜻한 미래에 산호 지속성을 조율하는 데 중요한 역할을 할 수 있다는 많은 격려와 확인을 제공합니다. 그럼에도 불구하고 산호초의 미래를 진정으로 확보하는 것은 인류가 지구 온난화를 통제하는 데 성공하는 데 절대적으로 달려 있습니다."

표백된 엘크혼 산호(Sandra Mendoza Quiroz / Secore International)

건강한 엘크혼 산호(Paul Selvaggio / Secore International)

투자는 보상을 받는다

Secore 설립자이자 전무이사인 Dirk Petersen 박사는 "지난 5년간 카리브해에서 산호 복원을 위한 대규모 네트워크를 구축하기 위해 투자한 것이 성과를 거두었습니다."라고 말했습니다.

"이 네트워크는 매년 수만 개의 산호를 생산하고 이식할 뿐만 아니라 이러한 산호가 이 전례 없는 폭염에 어떻게 반응했는지 즉시 평가할 수도 있습니다. 우리의 우선순위는 이제 생태계 수준으로 노력을 더욱 확대하는 것입니다."

산호 복원만으로는 장기적으로 산호초를 치료할 수 없지만 산호 개체군이 다음 세기까지 생존할 수 있도록 긴급히 필요한 시간을 벌 수 있다고 합니다. 세코레. 현재는 인도-태평양으로 활동을 확대하고자 하며, 2024년 말까지 모리셔스에 팀을 구성해 인도양 기지를 만들 계획입니다.

멕시코, 도미니카 공화국, 미국령 버진 아일랜드, 보네르 및 퀴라소에서 수행된 작업을 포함하는 연구 출판되었습니다 저널 플로손.

