Halcyon은 다이버를 Symbios Ecosystem과 연결합니다.

US manufacturer Halcyon has introduced its Symbios Ecosystem of wrist and 마스크-mounted integrated dive-컴퓨터, to provide real-time data in diving modes ranging from multi-gas and open-circuit to fixed or integrated closed-circuit rebreather and sidemount.

이 시스템에는 Halcyon 제품의 범위가 확대되고 있으며 Symbios 지원 타사 장치와도 원활하게 통합되도록 고안된 "초슬림하고 직관적인" 핸드셋과 헤드업 디스플레이(HUD) 장치가 포함되어 있습니다.

Halcyon에 따르면, 매개변수는 사용자 정의가 가능하며, 다이버 방향, 가스 수준, 산소 공급, GPS 위치, 배터리 수준 등과 같은 기능 데이터는 한눈에 파악할 수 있도록 설계되어 가장 어려운 다이빙 환경에서도 주의 산만을 최소화하는 것이 목표라고 합니다.

인체공학적 핸드셋(Michael Westreicher)

Halcyon에 따르면, 이 인체공학적 핸드셋은 모든 체형의 다이버에게 편안하게 맞도록 디자인되었으며, 두꺼운 장갑을 낀 상태에서도 사용하기 편리하도록 촉각 반응 버튼을 채택했습니다.

핸드셋 컬러 디스플레이는 고해상도이며, 모든 조명 조건에서 뛰어난 가시성을 제공하며, 전력 소모도 최소화합니다. 주변광을 반사하여 다이버가 직사광선에서도 중요한 정보를 선명하게 볼 수 있도록 합니다.

충전식 리튬 이온 배터리로 구동되는 이 핸드셋은 최대 30시간의 배터리 수명을 제공하면서도 환경에 미치는 영향을 최소화한다고 합니다.

Although the Symbios HUD is notably compact, it is claimed to provide 10 times the resolution of standard 다이빙 컴퓨터 to give a crystal-clear display.

컴팩트 HUD 유닛(보리 베넷)

Symbios Ecosystem은 다양한 기기에 연결하여 Buddy Screen 기능을 통해 동료 다이버와 실시간 데이터 공유를 가능하게 합니다. 또한 Halcyon Symbios 재호흡기 및 기타 미래 지향적인 기술과 통합되어 확장되는 시스템과의 호환성을 보장합니다.

The Halcyon app, driven by a community of divers sharing personal experiences, tips and profiles, enables fine-tuning of 컴퓨터 settings, management of gas libraries and the ability to simulate dives out of the water while exploring functionality.

커뮤니티는 Symbios 생태계에 대한 정기적인 펌웨어 업데이트를 통해 Halcyon이 일련의 혁신적인 기능을 개발하도록 돕고 있다고 합니다.

비반사형 디스플레이(보리 베넷)

Halcyon은 Symbios 재호흡기와의 무선 통합과 추가 CCR 지원으로 Symbios Ecosystem이 많은 기술 다이버에게 가치 있다고 말합니다. 또한 실시간 탱크 압력 및 트림 위치 데이터를 제공하는 Tank-Pod와 같은 다른 Halcyon 제품도 지원됩니다.

무선 기술은 잠재적인 데이터 손상을 격리하고 유선 연결과 관련된 위험을 최소화하며, 듀얼 직교 안테나를 통해 대부분 무선 시스템에 내재된 블랙스팟을 제거한다고 합니다.

이 시스템은 모든 전자파 적합성 요건을 충족하며 FCC와 CE 인증을 받았습니다.

A comprehensive gas library and profile-setting ability allows users to push a pre-set collection of settings and gases to the 컴퓨터 with one click of the button, according to Halcyon. It is integrated with key dive metrics such as oxygen levels, scrubber temperatures and battery status.

Symbios Ecosystem 핸드셋의 가격은 910유로입니다. Tank-Pod는 305유로, HUD는 1,035유로입니다. 핸드셋 + Tank-Pod는 1,110유로, HUD + Tank-Pod는 1,249유로, 핸드셋 + HUD는 1,940유로, 핸드셋 + HUD + Tank-Pod는 2,235유로입니다. 모든 가격은 VAT를 제외한 가격입니다. 자세한 내용은 다음을 방문하세요. Halcyon의 웹사이트.

