리프에 대한 소식

뉴 케언스 라디오 쇼, 그레이트 배리어 리프를 전 세계 청중에게 선보이다

케언스, QLD – 새로운 라디오 쇼가 Cairns FM89.1에서 큰 인기를 끌고 있습니다. 해양 과학에 대한 재미있고 유익한 대화를 통해 그레이트 배리어 리프의 경이로움을 전 세계 청취자에게 전달합니다.



리프에 대한 소식경험이 풍부한 리프 가이드와 해양 교육자가 진행합니다. 타냐 머피 and 브렛 굿반, 공기 매주 금요일 오전 10시 퀸즐랜드 시간 생중계 on Cairns FM 89.1 and streams to a global audience 온라인 at 케언즈fm891.org.au. Every episode is also recorded and uploaded to Spotify, Apple Podcasts, 유튜브 and all other major streaming platforms.

Tanya와 Brett는 둘 다 100개 이상을 기록했습니다. 20,000회 다이빙 이상 그레이트 배리어 리프에서 30년간 일하다이제 그들은 청취자들을 산호초의 가장 호기심 많은 생물, 기이하고도 놀라운 과학, 전문가 다이빙 팁, 실시간 날씨 및 산호초 건강 업데이트, 그리고 우리 모두가 이 자연의 경이로움을 보호하는 데 도움을 줄 수 있는 최신 정보를 깊이 있게 탐구하는 공간으로 안내합니다.



타냐는 "우리의 사명은 해양 과학을 접근하기 쉽고 재미있고 매력적으로 만드는 것입니다."라고 말했습니다.



"지역 주민이든, 관광객이든, 다이버이든, 아니면 그저 바다를 좋아하는 사람이든, 모든 에피소드에서 뭔가를 얻을 수 있을 거예요. 게다가 웃음도 터질 거예요!"



매주 두 사람은 다음과 같이 합류합니다. 주요 과학자, 산호초 전문가, 토착 지식 보유자 및 환경 보호론자 파도 아래, 산호초와 그 너머에서 실제로 무슨 일이 일어나고 있는지 탐험해보세요.



청취자들은 다음을 권장합니다. 라이브 쇼 중 질문이 있으면 0437 835 937로 문자를 보내주세요. 대화에 참여하세요.

브렛 굿반은 "기후 변화부터 수질 오염, 플라스틱 잔해까지 산호초가 직면한 모든 과제를 고려할 때, 사람들에게 이 놀라운 생태계에 대한 정보를 제공하고, 영감을 주고, 연결하는 것이 그 어느 때보다 중요합니다."라고 말했습니다.



"그리고 웃으면서 멋진 이야기를 들려줄 수 있다면, 왜 안 하겠어요?"



놓치지 마세요 리프에 대한 소식, Fridays at 10am on Cairns FM89.1 or 온라인 at 케언즈fm89