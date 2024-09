GO Diving Show ANZ에서 최고의 기술 토크

개막식의 기술 무대 GO 다이빙 쇼 ANZ 이번 주말(28월 29-XNUMX일) 시드니 쇼그라운드에서는 국제적인 테크니컬 다이빙 인재와 국내 심해 다이빙 전문가들이 모여 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다.

기술 다이빙에 막 입문하려고 생각 중이든, 이미 노련한 기술 전문가이든, 심지어 다이빙을 처음 접하고 이 도전적인 분야에 대해 더 알고 싶은 사람이든, 이번 주말에 Tech Stage를 방문해 보세요.

질 하이너스

기술 리브리더 다이빙의 선구자이자 동굴 다이버이자 비디오 작가/사진 작가인 Jill Heinerth는 Royal Canadian Geographic Society의 첫 번째 Explorer-In-Residence이며 그녀의 베스트셀러 자서전 Into The Planet은 Wall Street Journal에서 극찬을 받았습니다. 뉴욕 타임즈와 오프라 Magazine에는 West Coast Sales Manager인.

그녀는 국제 스쿠버 다이빙 명예의 전당, 여성 다이버 명예의 전당, 탐험가 클럽 및 수중 예술 과학 아카데미의 회원입니다. 그녀의 이미지는 BBC에 의해 소개되었습니다. 지리적 국가, Red Bull, Canadian Geographic, Discovery 등이 있습니다.

캐나다에서 가장 긴 수중 동굴 탐험

오타와 강 아래의 수중 동굴에서 질 하이너스(Jill Heinerth)는 유역 보호에 있어 자연계의 중요성을 밝히는 중요한 생물학적 발견을 했습니다.

참고: 이 강연이 열리는 토요일에는 질이 메인 스테이지에 올라갑니다.

캐나다의 Truk Lagoon과 Shackleton 선박 퀘스트의 발견

수많은 제2차 세계대전 난파선이 있는 뉴펀들랜드는 '북쪽의 트럭 석호'로 불렸지만, 최근 섀클턴의 마지막 선박 퀘스트가 발견되면서 이 지역이 국제적인 주목을 받게 되었습니다.

존 켄달

침수된 동굴의 어둠 속의 고고학과 새로운 Halcyon Symbios CCR은 사진측량 전문가와 기술 잠수 전문가가 논의할 주제가 될 것입니다. 강사 평가자 존 켄달이 기술 무대에 등장합니다.

John은 고고학 및 지질 유적지의 수중 3D 모델링을 전문으로 하는 탐험가입니다. 그는 화성 난파선(1564), MS 에스토니아(1994), Panarea III 난파선(~300BC) 및 브라질 뼈의 동굴(~11,000년)을 포함하여 사진 측량 기술을 사용하여 다이빙 장소에 대한 수십 건의 조사에 참여했습니다.

그는 또한 강사 글로벌 수중 탐험가의 평가자이며 자신의 자리에 앉습니다. 트레이닝 이사회.

어둠 속의 고고학

구 강사 그리고 사진측량 전문가 존 켄달은 침수된 동굴 내부의 고고학 유적지를 문서화하기 위해 사진측량법을 사용하는 것에 대해 이야기할 것입니다. 유럽과 남미에서 프로젝트를 진행하는 존은 이러한 프로젝트의 어려움과 놀라운 결과에 대해 이야기할 것입니다.

할시온 심비오스

Halcyon Manufacturing은 새로운 제품군을 출시할 예정입니다. 컴퓨터, 독립형 HUD와 새로운 가슴 장착형 CCR. 범위 전체에 무선 통신이 가능하므로 John Kendall이 새로운 장난감에 대한 개요를 설명하고 CCR을 미리 살펴보는 것을 들어보세요.

데이비드 스트라이크

업계의 전설인 David Strike가 취임식에서 기술 무대에 등장합니다. GO 다이빙 쇼 ANZ그는 세계에서 가장 깊은 다이빙에 초점을 맞추고 기술 다이버들에게 몇 가지 경고 이야기를 들려주며, 재미있고 교육적인 프레젠테이션을 선보일 것입니다.

1961년에 다이버 자격을 취득했으며 군사, 상업, 과학 및 기술 다이빙 분야를 포괄하는 배경을 갖고 있으며 개방형 및 폐쇄형 스쿠버, 표면 수요 다이빙 장비에 능숙하고 자격을 갖추고 있습니다. 호주에 본사를 둔 David Strike는 전직 다이빙 선수입니다. 강사 및 강사 트레이너 인증자이자 전 세계의 다이빙 간행물에 다이빙 관련 주제를 정기적으로 편집하는 기고자입니다.

그는 또한 테크니컬 다이빙에 중점을 둔 여러 세계적 수준의 다이빙 이벤트의 주최자였으며 여러 '업계 인정' 상과 ADEX 평생 공로상을 수상했으며 Explorers Club의 회원입니다. ~의 뉴욕.

혼합하기: 세계에서 가장 깊은 다이빙

20세기 전반에 걸쳐 영국 해군과 미 해군이 실시한 일련의 헬리옥스 심해 잠수 시험은 잠수함 구조 및 복구를 지원할 수 있다는 점을 기반으로 했습니다. 다이버가 안전하게 갈 수 있고 거기에 도착했을 때 여전히 의미 있는 작업을 수행할 수 있는 수심 한계를 확장하는 것은 매우 실용적인 목적을 가지고 있었습니다.

이 강연은 영국 해군이 1956년 세계 수심 기록을 달성한 배경과 그 이후의 이야기에 초점을 맞추고 있습니다.

기술 전문가를 위한 주의 이야기: 다이빙 사고 및 위법 행위

“남자들은 그런 것에서 별로 배우지 못한다. 레슨 역사는 모든 것 중 가장 중요한 것입니다. 레슨 역사가 가르쳐야 할 것.” – 올더스 헉슬리.

'다이빙 능력은 사람이 부족한 기술에 대한 만병통치약이 아니다'는 사실을 강조하는 개인적이고 가벼운 일화, 이야기, 이야기 모음입니다. 또한 끊임없이 진화하는 다이빙 세계의 다양한 측면에 대한 작은 통찰력을 제공합니다.

야나 스타슈케비치

숙련된 CCR 기술 다이버이자 동굴, 광산 및 난파선 다이버인 야나 스타슈케비치는 탐사 다이빙 분야에서 빠르게 명성을 얻고 있으며, 그녀는 Tech Stage에서 자신의 업적에 대한 매혹적인 프레젠테이션을 할 예정입니다.

그녀는 노르웨이 피요르드 경사면에 입구가 있는 북극권 너머에 위치한 동굴 시스템을 탐험하는 Vaggfjellan XI 탐험대의 일원이었으며 UFR(Underwater Filming & Research) 프로젝트 팀의 재호흡기 다이버로 일부 기록을 기록했습니다. 그리스에서 세계에서 가장 잘 보존된 난파선.

현재 Yana는 에게해의 심해 난파선 탐사 프로젝트에 적극적으로 참여하고 있으며 그리스 해역의 해양 유산을 홍보하고 있습니다.

지난 35년 동안 그녀는 풀타임 글로벌 마케터로서의 경력을 균형 있게 유지하면서 XNUMX개 대륙에 걸쳐 XNUMX개 이상의 목적지를 방문했습니다. 그녀는 현재 세계에서 가장 가치 있는 위스키 브랜드인 The Macallan에서 일하고 있습니다.

영국에 거주하는 Yana는 전염성이 있는 에너지와 열정을 갖고 있으며 정기적인 연설자이자 코치입니다. 그녀는 사람들이 자신의 한계를 뛰어넘고 그것이 무엇이든 열정을 추구하도록 영감을 주는 데 열정적입니다.

비커스 웰링턴 프로젝트: 에게해 깊이의 숨겨진 보석

Yana는 동급 비행기 잔해 중 가장 잘 보존된 타임캡슐인 Vickers Wellington Bomber를 포함하여 수많은 난파선 식별 다이빙에 참여했던 그리스에서의 모험에 대해 이야기합니다.

대부분의 제2차 세계 대전 난파선은 인간의 생명이 얼마나 취약한지를 상기시켜 주는 반면, 빅커스 웰링턴은 그와 반대로 놀라운 생존 이야기를 담고 있습니다. 승무원들은 격추된 후 능숙하게 항공기를 버리고 현지인들에 의해 구조되었습니다.

난파선에 있는 사소해 보이는 단서와 특징이 어떻게 침몰 전에 일어났던 일을 종합하는 데 도움이 될 수 있는지 궁금한 적이 있습니까? 야나의 강연에 참여하여 발견과 탐험에 관한 스릴 넘치는 이야기에 빠져보세요.

마이크 메이슨

테크니컬 다이버이자 다이빙 인적 요소 전문가인 마이크 메이슨은 비행으로부터 다이빙이 무엇을 배울 수 있는지, 그리고 테크 무대에 올라 '따라하고 싶은 다이버가 되는 방법'에 대해 논의할 것입니다.

Mike는 전체 경력(지금까지 24년) 동안 군용 전투기 비행에 참여해 왔으며 다양한 유형의 전투기와 항공기를 3,000시간 이상 비행했습니다. 훈련 항공기로서의 강사. 그는 이제 강사 RAAF와 함께 차세대 전투기 조종사를 교육합니다.

Mike는 항공모함에서 시간을 보내며 200개 이상의 전투 임무를 완료했습니다. 그는 남극 대륙을 제외한 모든 주요 대륙에 제트기를 비행했습니다.

그는 거의 400년 동안 활동적인 다이버로 활동해 왔습니다. 그는 로그북에 약 XNUMX회의 다이빙을 기록하고 있으며 다이브 마스터 지역 다이빙 샵을 위해. 그는 NSW 해안에서 활발히 활동하는 CCR 다이버이며 정상산소 트라이믹스로 60m까지 자격을 얻었습니다. 그는 북쪽으로는 아이슬란드까지, 남쪽으로는 뉴질랜드까지 다이빙했습니다.

그의 비행 경력은 인간 요소에 대한 관심과 그것이 안전과 성능을 극대화하는 데 얼마나 중요한지를 촉발시켰습니다. 그는 비행을 통해 얻은 인간 요소에 대한 지식과 경험을 다이빙에 대한 열정과 결합하여 다른 다이버들을 교육하는 데 도움을 주고 싶었기 때문에 약 4년 전에 휴먼 다이버 팀에 합류했습니다.

다이버를 위한 높은 비행 아이디어

숙련된 전투기 조종사이자 열정적인 다이버인 Mike는 그의 비행 경력에서 성공하는 데 도움이 된 몇 가지 개념, 프로세스 및 기술과 이것이 어떻게 더 나은, 더 안전한 다이버가 되는 데 도움이 될 수 있는지에 대해 이야기합니다.

존 가빈

John Garvin은 호주의 시나리오 작가이자 숙련된 기술 다이버, 수중 탐험가 및 다이빙 감독자로 Avatar – The Way of Water, Avatar 3, James Cameron의 Deepsea Challenge 3D 및 Sanctum을 포함한 여러 James Cameron 영화의 다이빙 작업을 운영했습니다. 기술 무대를 빛내다 GO 다이빙 쇼 ANZ.

존은 실제로 각본을 썼다. 신성한 장소 및 제임스 카메론의 심해 챌린지 3D, 2023년에는 Netflix 기능에 대한 상용 다이빙 시퀀스를 실행했습니다. 마지막 숨.

테크니컬 다이빙 선수입니다 강사 폐쇄 회로 재호흡기 전문 트레이너이자 Technical Diving International을 집필했습니다. 훈련 AP 다이빙의 Inspiration 및 Evolution 재호흡기 매뉴얼.

John은 터크스 케이커스 제도의 수중 동굴을 탐험하고 매핑하는 데 전념하는 조직인 Caicos Caves Project의 창립 멤버입니다..

2002년 그의 회사는 타냐 스트리터가 160m까지 프리다이빙을 성공해 세계 기록을 경신할 때 물류 및 안전 다이버 지원을 제공했습니다.

그는 또한 잠수 책임자이자 프로젝트 관리자(잠수함 내부)였습니다. 심해 도전자 제임스 카메론(James Cameron)이 마리아나 해구(Mariana Trench) 바닥까지 단독으로 다이빙하는 역사적인 순간에 잠수되었습니다.

John은 다음을 포함하여 여러 영화와 다큐멘터리에 출연했습니다. 신성한 장소, 제임스 카메론의 심해 챌린지 3D, 특별한 사람들 및 프리다이빙.

다이빙 경력을 쌓기 전에는 웨스트엔드 로큰롤 뮤지컬에서 주연을 맡았습니다. 버디: 버디 홀리 스토리, 다이빙, 영화 제작, 로큰롤 연주 등 평생의 열정을 계속 즐기고 있습니다.

아바타: 판도라의 바다를 엔지니어링하다

John은 다이빙 팀을 이끄는 자신의 역할을 설명합니다. 훈련 배우들이 스쿠버 다이빙을 하는 방법과 후속작에서 사용된 특수 다이빙 장비 중 일부를 디자인하는 방법.

케리 버로우

동굴 및 기술 다이버인 Kerrie Burow가 동굴 다이빙을 통한 그녀의 여정에 대해 이야기할 것입니다. 사진술 그녀가 기술 무대에 나설 때의 기술.

Kerrie는 자격을 갖춘 폐쇄 회로 재호흡기(CCR), 테크니컬 및 동굴 다이버일 뿐만 아니라 수상 경력이 있는 수중 사진 작가입니다. 2022년 수중 사진 작가 부문에서 우승하고 오스트랄라시아 톱에서 자주 게재되고 인정을 받았습니다. 신흥 사진 작가 상 등.

그녀는 Scuba Diver에 정기적으로 기고하는 작가이자 사진가입니다. Magazine에는 West Coast Sales Manager인 호주와 뉴질랜드, 그녀의 기사와 이미지는 국내외 여러 잡지에 게재되었습니다.

전문적으로 Kerrie는 기업 세계에서 학습 과학 컨설턴트로 일하고 있으며 자신의 지식과 기술 전문 지식을 가르치고 싶어하는 분야 전문가와 협력하는 것을 즐깁니다.

대륙을 가로지르는 동굴 탐험 사진: 내 첫 2년 반 Years – 처음부터 알았으면 좋았던 것

이 워크숍은 동굴 잠수 학습의 시각적 일기 형태로 제시됩니다. 사진술2022년 XNUMX월 호주에서 시작됩니다.

호주, 유럽, 멕시코의 동굴과 동굴에서의 중요한 통찰력과 경험을 다루면서 참가자들은 카메라를 사용한 각 동굴 다이빙이 귀중한 것을 제공한다는 것을 이해하고 성장 과정을 공유하게 됩니다. 레슨 지속적인 개선을 위한 기회.

안전의 중요성, 어두운 환경에서의 카메라 설정, 구성, 빛을 이해하는 것의 중요성, 컨셉에서 최종 편집까지의 사진 과정에 대한 내용을 다룹니다.

참가자들은 섬세한 수중 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 아름다운 이미지를 포착하는 능력을 키우게 될 것입니다.

리처드 테일러 (Richard Taylor)

이 어플리케이션에는 XNUMXµm 및 XNUMXµm 파장에서 최대 XNUMXW의 평균 출력을 제공하는 GO 다이빙 쇼 ANZ 테크니컬 다이빙을 환영합니다 강사 트레이너이자 OZTek 창립자인 리처드 테일러가 첫 행사의 테크 스테이지에 등장했습니다.

Richard는 30년대 초부터 시작하여 1990년(인증이 제공되기 전) 호주 최초의 트라이믹스 다이빙을 포함하여 호주와 뉴질랜드에서 1994년 이상의 테크니컬 다이빙 경험을 보유하고 있습니다.

그는 TDI/SDI의 호주 및 뉴질랜드 지역 이사를 역임했으며 현재 창립자이기도 합니다. 강사 트레이너는 여러 수준에서 평가합니다. 그는 '시드니 프로젝트' 혼합 가스 다이빙 팀의 창립 멤버였으며, 갈리폴리에서 2차 세계 대전 호주 잠수함 AE1997를 찾는 호주-터키 합동 팀의 안전 및 다이빙 책임자였으며, 탐험한 최초의 혼합 가스 다이빙 팀의 일원이었습니다. XNUMX년 뉴질랜드 피어스의 부활.

1999년에 그는 OZTeK Australasian Diving Technologies Exhibitions & Conferences를 설립하고 시드니에서 OZTek99, 멜버른에서 OZTek2000, 3년 시드니에서 OZTek2002을 운영한 후 시드니에서 OZTek4 및 OZTek'07 다이브 쇼를 위해 David Strike와 파트너십을 맺었습니다.

Richard는 전 세계 수백 명의 테크니컬 다이버와 강사를 가르쳤으며 열렬한 난파선 다이버이자 열정적인 동굴 다이버로서 CDAA의 20년 이상 회원입니다. 그는 오늘날에도 계속해서 SDI/TDI/FRTI를 가르치고 있으며 몇 안되는 사람 중 한 명입니다. 강사 트레이너 평가자 및 그 회원 트레이닝 자문 패널.

그는 호주와 뉴질랜드의 다이빙 산업 협회의 전 회장이며 Standards Australia/NZ 및 ISO 위원회의 회원입니다. 그는 테크니컬 다이빙과 다이빙 안전에 관한 수많은 기사를 발표했으며 전 세계적으로 심포지엄과 다이빙 컨퍼런스에서 발표했습니다. 과거 재호흡기 다이버로서 강사, 그는 열정적인 옹호자이다. 훈련 개방형 테크니컬 다이빙 기술을 유지하는 것입니다.

그의 강한 신념은 우리가 더 많은 경험을 쌓을수록 우리의 지식과 기술을 다른 사람들에게 전수해야 할 책임을 갖게 되어 우리 뒤를 잇는 사람들이 우리보다 더 멀리 수중 영역을 안전하게 탐험할 수 있다는 것입니다.

다이버로서 가르치거나 일할 때의 건강 및 안전 의무

직장생활에 필요한 법률과 규정을 살펴보자 강사 또는 다이버.

매트 카터

해양 고고학자, 해양 옹호자, 기술 다이버인 Dr Matt Carter가 Tech Stage에 참석할 예정입니다. GO 다이빙 쇼 ANZ.

그는 2003년부터 13개국에서 수중 고고학 프로젝트에 참여했는데, 스페인에서 2,800년 된 페니키아 난파선을 발굴하는 것부터 비키니 환초와 추크 석호의 유령 함대를 3D 모델링하는 탐험을 이끄는 것까지 다양했습니다.

2009년, Matt는 Our World-Underwater Scholarship Society(OWUSS)의 Australasian Rolex 장학금을 수상했고, 이를 통해 과학적 다이빙을 위한 재호흡기 사용에 대해 알게 되었습니다. 그 후로 그는 CCR과 사진 측량법을 해양 고고학에 사용하는 선구자가 되었으며, 호주와 태평양에서 XNUMX차 세계 대전 난파선의 조사 및 평가를 전문으로 했습니다.

Matt는 Explorers Club의 International Fellow이자 EC50 수상자이며, Australasian Institute for Maritime Archaeology(AIMA)의 전 부회장이자 ICOMOS International Committee on Underwater Cultural Heritage(ICUCH)의 뉴질랜드 대표입니다. 그는 또한 BBC에서 제작한 영국 시리즈 Coast의 스핀오프인 TV 시리즈 Coast: New Zealand의 전문 진행자였으며, 유엔, 국제자연보전연맹(IUCN), 태평양지역환경계획(SPREP) 사무국, 호주 정부의 주제 전문가입니다.

맷은 10년 넘게 과학, 상업, 기술 다이빙을 결합한 경험을 바탕으로 현재 주요 프로젝트 재단의 연구 책임자로 재직하며 블루 퍼시픽 전역의 2차 세계대전 난파선 오염으로 위협받는 해양 생태계, 문화, 생계를 보호하기 위해 노력하고 있습니다.

GO Diving Show ANZ에서 Matt가 할 이야기는 다음과 같습니다.

블루 퍼시픽의 유령 난파선

GO 다이빙 쇼 ANZ

올해 열리는 이번 연례 행사는 28-29 9월 에 시드니 쇼그라운드 올림픽 공원에서 열리는 이 행사는 다이빙을 고려 중이거나 입문 레벨 코스를 마친 초보자부터 고급 다이버, 테크니컬 다이버 및 베테랑 CCR에 이르기까지 모든 사람에게 최고의 수중 세계를 보여주는 것을 목표로 합니다. 몇 개의.

메인 스테이지, 메인 스테이지, 사진 Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage, Tech Stage 등에서 전 세계 수십 명의 연사가 참석하며, VR 다이빙 체험, 데모 풀 등 어린이와 노인 모두에게 적합한 다양한 대화형 기능이 제공됩니다.

무대와 시설 주변에는 관광청, 여행사부터 리조트, 리브어보드, 훈련 대행사, 소매업체, 제조업체 및 보존 단체.

현재 2024회째를 맞이하는 10,000 GO Diving Show UK는 주말 동안 10,000명 이상의 참석자를 유치했으며 XNUMX평방미터의 전시 공간을 차지했으며, 호주와 뉴질랜드 변형 쇼는 앞으로 이 수준에 도달하기를 열망하고 있습니다.

첫 번째 GO 다이빙 쇼 ANZ 입장은 완전 무료입니다 – 등록하세요 LINK 의심할 여지 없이 2024년 호주에서 열리는 다이빙 이벤트 티켓을 구하세요. 현장에는 충분한 주차 공간이 있으며 다양한 교통 수단을 통해 장소에 쉽게 접근할 수 있으므로 지금 일기에 날짜를 기록하고 모든 형태의 다이빙을 축하하는 멋진 주말을 준비하세요.