톰 파크와 함께하는 수중 영화 제작의 광란의 세계

Tom Park는 호주 출신의 뛰어난 수중 촬영 감독이자 감독으로, 수중 영화 산업에서 10년 이상의 경력을 쌓았으며, 그는 메인 스테이지에 등장하여 '수중 영화 제작의 미친 세계'에 대해 논의할 예정입니다. GO 다이빙 쇼 ANZ 9 월.

톰은 BBC, 넷플릭스, 아마존 프라임 비디오, 데이비드 애튼버러 등의 고객을 대상으로 장편 다큐멘터리와 자연사 영화 등 다양한 프로젝트를 진행했으며, 그의 작업은 권위 있는 와일드스크린 페스티벌을 포함한 전 세계 영화제에서 수상을 통해 인정받았습니다.

톰은 수중 카메라 및 장비 활용에 대한 뛰어난 기술적 전문성과 수중 세계의 아름다움과 독특함을 포착하는 창의적인 비전으로 잘 알려져 있습니다. 그는 경력의 상당 부분을 그레이트 배리어 리프와 호주 동부 해안을 촬영하는 데 바쳤으며, 해양 보존에 대한 열정을 가지고 있으며, 자신의 예술을 통해 해양 생태계 보호의 중요성에 대한 인식을 제고하고 있습니다.

GO 다이빙 쇼는 6월 7-XNUMX일 시드니 쇼그라운드에서 개최됩니다.

GO 다이빙 쇼 ANZ

올해 열리는 이번 연례 행사는 6-7 9월 에 시드니 쇼그라운드 올림픽 공원에서 열리는 이 행사는 다이빙을 고려 중이거나 입문 레벨 코스를 마친 초보자부터 고급 다이버, 테크니컬 다이버 및 베테랑 CCR에 이르기까지 모든 사람에게 최고의 수중 세계를 보여주는 것을 목표로 합니다. 몇 개의.

메인 스테이지, 메인 스테이지, 사진 스테이지, 호주/뉴질랜드 스테이지, 인스퍼레이션 스테이지, 테크 스테이지 등에서 전 세계 수십 명의 연사가 참여하며, VR 다이빙 체험, 시범 풀, 체험 다이빙 풀 등 어린이와 노년층을 위한 다양한 인터랙티브 기능이 제공됩니다.

무대와 행사장 주변에는 관광청, 여행사, 리조트, 라이브어보드, 교육 기관, 소매업체, 제조업체, 보호 단체 등 다양한 전시업체가 참여합니다.

GO Diving Show ANZ 티켓이 현재 판매 중이며 다음과 같은 혜택을 누릴 수 있습니다. 얼리버드 2대 1 특가 9월 XNUMX일까지 – 귀하와 귀하의 친구/파트너/배우자는 단 한 번 방문할 수 있습니다. $1216세 이하 어린이는 무료 입장이 가능하여 가족 나들이에 안성맞춤입니다. 넓은 주차 공간이 마련되어 있고, 다양한 교통수단을 이용하여 쉽게 찾아오실 수 있으니, 지금 바로 일정을 확인하고 다양한 다이빙을 즐기는 멋진 주말을 준비하세요.