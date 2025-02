다이빙 및 위협 익스플로이테이션 그룹과 영국 해군 다이버의 역할

영국 해군 기뢰전 및 청소 잠수 장교인 Chris Forster 중령은 영국 해군의 기뢰 청소 잠수, 수중 폭발물 처리(EOD) 및 해상 IED 대응 작전을 담당하는 전문 부대인 잠수 및 위협 활용 그룹(DTXG)의 역할에 대해 눈을 뜨게 하는 프레젠테이션을 영국 무대에 올릴 예정입니다. GO 다이빙 쇼 월합니다.

포스터 중령은 영국 해군에서 12년의 복무 경력을 가지고 있으며, 그 중 XNUMX년은 정찰 잠수부로 근무했습니다. 그는 아라비아 만과 남서 태평양에 파견되어 상당한 작전 경험을 쌓았습니다.

DTXG는 복잡하고 위험도가 높은 수중 환경에서 작전을 수행하며, 해군 작전, 상업 운송 및 중요한 해양 인프라의 안전을 보장합니다.

이 강연에서는 다음을 포함한 그룹의 주요 책임에 대해 살펴보겠습니다.

기뢰 대응책(MCM): 해군 지뢰와 불발탄(UXO)을 탐지, 무력화 및 처리합니다.

해상 폭발물 처리반: 항구, 해상 교통로, 해상 시설에서 수중 IED 위협에 대응합니다.

특수작전 지원: 영국 특수부대(UKSF)의 상륙작전 및 비밀작전을 지원합니다.

위협 악용: 적의 폭발 장치를 분석하여 대응 전략을 개선합니다.

영국 해군 수색 잠수부가 훈련 중에 떠 있는 기뢰 접촉을 검사하고 있습니다.

이 강연에서는 또한 DTXG의 훈련, 전문 장비, 자율 수중 차량(AUV) 및 원격 조종 차량(ROV)과 같은 최첨단 기술의 통합을 강조합니다. 최근 작전에 대한 사례 연구는 실제 시나리오에서 비행대의 효율성을 보여주는 반면, 새로운 위협과 미래 개발에 대한 토론은 수중 EOD의 진화하는 본질에 대한 통찰력을 제공합니다.

