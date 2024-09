Sidemount, CCRs, UW drones – and mermaids!

The glass-sided demo pool at the GO 다이빙 쇼 ANZ – this weekend (28-29 September) at the Sydney Showground – is home to a rich selection of demonstrations, including freediving, the differences in diving equipment between single cylinders and CCRs, sidemount diving, the QYSEA underwater drone, and even mermaids!

GO 다이빙 쇼 ANZ

올해 열리는 이번 연례 행사는 28-29 9월 에 시드니 쇼그라운드 올림픽 공원에서 열리는 이 행사는 다이빙을 고려 중이거나 입문 레벨 코스를 마친 초보자부터 고급 다이버, 테크니컬 다이버 및 베테랑 CCR에 이르기까지 모든 사람에게 최고의 수중 세계를 보여주는 것을 목표로 합니다. 몇 개의.

메인 스테이지, 메인 스테이지, 사진 Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage, Tech Stage 등에서 전 세계 수십 명의 연사가 참석하며, VR 다이빙 체험, 데모 풀 등 어린이와 노인 모두에게 적합한 다양한 대화형 기능이 제공됩니다.

무대와 시설 주변에는 관광청, 여행사부터 리조트, 리브어보드, 훈련 대행사, 소매업체, 제조업체 및 보존 단체.

현재 2024회째를 맞이하는 10,000 GO Diving Show UK는 주말 동안 10,000명 이상의 참석자를 유치했으며 XNUMX평방미터의 전시 공간을 차지했으며, 호주와 뉴질랜드 변형 쇼는 앞으로 이 수준에 도달하기를 열망하고 있습니다.

첫 번째 GO 다이빙 쇼 ANZ