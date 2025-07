셰리 마리스가 문어를 메인 스테이지로 데려옵니다.

해양 생물학자이자 수상 경력이 있는 작가이자 다큐멘터리 영화 제작자인 Sheree Marris가 9월 메인 무대에 오를 예정입니다. GO 다이빙 쇼 ANZ 시드니에서 그녀는 기이하고 터무니없고 이 세상 밖의 삶에 대해 이야기할 것입니다. 문어.

셰리의 뜻대로라면 폐 대신 아가미를, 다리 대신 반짝이는 인어 꼬리를 달았을 겁니다. 하지만 진화론은 다른 의도를 가지고 있기에, 그녀는 해양 보호 활동에 열중하며 거품을 불고 큰 파장을 일으키고 있습니다. 그녀는 과학과 대중 사이의 간극을 메우는 대담하고 혁신적인 프로젝트들을 만들어내는 것으로 유명합니다. 국제 전시회, IMAX 영화, 그리고 화제를 모은 캠페인들을 생각해 보세요.

그녀의 저서로는 수중 생식 세계에 대한 뻔뻔한 탐구를 담은 『카마SEAtra – 바다 속 섹스의 비밀』(KamaSEAtra – Secrets of Sex in the Sea)과 최신작 『문어: 수중의 경이로움』(Octopuses: Underwater Wonders)이 있습니다. 복잡한 과학을 매혹적인 이야기로 풀어내는 재주를 가진 쉐리는 또한 정기적으로 미디어 해설을 하고 있으며, 제임스 쿡 대학교 겸임교수로 활동하고 있습니다. 또한, 올해의 젊은 호주인 상, 100주년 메달, 멜버른 위원회 성취상(Committee for Melbourne Achiever Award)을 여러 차례 수상했습니다. 열정, 목표 의식, 그리고 당돌한 모습을 기대하세요.

올해 열리는 이번 연례 행사는 6-7 9월 에 시드니 쇼그라운드 올림픽 공원에서 열리는 이 행사는 다이빙을 고려 중이거나 입문 레벨 코스를 마친 초보자부터 고급 다이버, 테크니컬 다이버 및 베테랑 CCR에 이르기까지 모든 사람에게 최고의 수중 세계를 보여주는 것을 목표로 합니다. 몇 개의.

메인 스테이지, 메인 스테이지, 사진 스테이지, 호주/뉴질랜드 스테이지, 인스퍼레이션 스테이지, 테크 스테이지 등에서 전 세계 수십 명의 연사가 참여하며, VR 다이빙 체험, 시범 풀, 체험 다이빙 풀 등 어린이와 노년층을 위한 다양한 인터랙티브 기능이 제공됩니다.

무대와 시설 주변에는 관광청, 여행사부터 리조트, 리브어보드, 훈련 대행사, 소매업체, 제조업체 및 보존 단체.

GO Diving Show ANZ 티켓이 현재 판매 중이며 다음과 같은 혜택을 누릴 수 있습니다. 얼리버드 2대 1 특가 9월 XNUMX일까지 – 귀하와 귀하의 친구/파트너/배우자는 단 한 번 방문할 수 있습니다. $1216세 이하 어린이는 무료 입장이 가능하여 가족 나들이에 안성맞춤입니다. 넓은 주차 공간이 마련되어 있고, 다양한 교통수단을 이용하여 쉽게 찾아오실 수 있으니, 지금 바로 일정을 확인하고 다양한 다이빙을 즐기는 멋진 주말을 준비하세요.