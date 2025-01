스쿠버 다이버 이슈 #93이 출시되었습니다!

뉴스 요약

Fathoms Free launch campaign to save iconic Cornish dive boat Stingray, DiveLogs unveils its next-level 온라인 dive log, new liveaboards in Komodo and the Maldives, Alex Mustard named new president of BSoUP, and the passing of Hal Watts.

DAN 유럽 의료 Q&A

다이버 경보 네트워크 팀은 수영자의 귀와 헤르페스를 앓고 있는 상태에서의 다이빙에 대한 주제를 논의합니다.

몰디브, 두 번째 부분

스튜어트 필포트는 몰디브 각지의 섬을 돌아다니는 모험을 계속하며, 이번에는 '다이버의 섬' 빌라멘두에 들렀습니다.

야나 스타슈케비치와의 Q&A

We chat to experienced technical CCR, cave, mine, and wreck diver Yana Stashkevich, and ask her about deep wreck 사진술, shooting in mines/caves, and being on expedition..

바누아투

호주와 뉴질랜드 스쿠버 다이버 편집자 에이드리언 스테이시는 에스피리투 산토 섬이 세계적으로 유명한 SS 프레지던트 쿨리지 호의 난파선보다 다이빙계에 제공할 만한 것이 훨씬 더 많다는 것을 발견했습니다.

스코틀랜드

로스 맥라렌은 실수로 인공 쓰레기와 상호작용하는 해양 생물을 포착한 사진을 찍었고, 이 사진을 계기로 해양 생물 주변 환경을 새로운 시각으로 바라보게 되었습니다.

머스타드의 마스터클래스

Alex Mustard는 이미지를 등록하려는 사람들에게 현명한 조언을 제공합니다.

으로 사진술 대회.

다이버 경보 네트워크

팀 블뢰메케가 다이빙 비상 상황을 유발하는 일반적인 원인인 이산화탄소에 대한 3부작 시리즈의 첫 번째 글을 소개합니다.

인도네시아

코모도 드래곤을 직접 만나는 것은 의심할 여지 없이 꼭 해보고 싶은 경험이지만, 월트 스턴스가 설명하듯이 다이버들이 인도네시아 남중부 지역으로 향하는 이유는 그것만이 아닙니다.

영국

리 비숍은 그다지 유명하지는 않지만 해양 역사에서 중요한 의미를 지닌 작고 알려지지 않은 난파선으로 돌아갑니다.

새로운 소식

New products to market, including the DynamicNord RS Series drysuits, Fourth Element’s J2 neck snug, Santi Diving’s Bergen 2.0 base layer, XDEEP’s ‘Japanese Wave’ T-shirt, and the limited-edition Fourth Element Argonaut 3.0 ‘Pink’ 드라이슈트.

추가 테스트

Editorial Director Mark Evans rates and reviews the feature-rich Ratio iX3M 2 GPS Tech+ 다이브 컴퓨터, which boasts numerous innovative elements.

챔버 일기

미들랜드 다이빙 챔버의 챔버 일기 마지막 편입니다.