Diving Into The Darkness의 독점 상영에 참여하세요.

We are delighted that the inaugural GO 다이빙 쇼 ANZ (28-29 September at Sydney Showground) will be kickstarted in fine fashion – with an exclusive screening on the Main Stage of the phenomenal award-winning documentary Diving Into The Darkness.

Join us at 9.45am at the Main Stage on the Saturday morning and prepare for one of the most outstanding documentaries I have watched in recent years (read my full review below). Even better, immediately after the showing, 질 하이너스 herself will be gracing the Main Stage to give an amazing presentation. Director 나이스 바가이 will also be at the show, taking to the ANZ / Inspiration Stage on the Saturday afternoon.

Review: Diving Into The Darkness

마크 에반스: 내가 처음 들었을 때 어둠 속으로 다이빙, 특히 내 친구이자 다이빙 전설인 Jill Heinerth를 중심으로 하고 있기 때문에 직접 볼 수 있기를 매우 기대했습니다. 그녀의 이야기는 오랫동안 공개될 가치가 있었고, 이제 직접 볼 기회가 생겼고, 영화제작자 Nays Baghai가 최종 다큐멘터리에서 자신보다 뛰어난 성과를 거두었음을 확인할 수 있습니다. 이 영화는 이미 받은 모든 찬사를 받을 자격이 있습니다. 짧은 시간에 출시되었습니다.

이 영화는 이미 올해 산타바바라 국제영화제에서 최우수 다큐멘터리상을 수상했고, 국경 없는 다큐멘터리 행사에서 우수상을 수상했습니다.

세계에서 가장 위대한 동굴 다이버 중 한 명인 캐나다 탐험가 Heinerth는 멕시코의 세계에서 가장 긴 동굴 조사부터 남극 대륙의 거대한 빙산 동굴 발견에 이르기까지 가장 까다롭고 유명한 탐험에 참여했습니다.

클립과 아카이브 스틸 샷으로 묘사된 이러한 멋진 다이빙과 함께 96분 길이의 다큐멘터리에는 친밀한 인터뷰와 Heinerth의 어린 시절에 대한 애니메이션 플래시백이 포함되어 있어 그녀가 그러한 극한의 도전에 참여하게 된 동기를 설명하는 데 도움이 됩니다.

그녀의 친구 중 100명 이상이 심해에서 사망했지만, 그녀는 모험을 할 때마다 어렸을 때 만나보고 싶었던 여성이 되는 데 한 걸음 더 가까워질 수 있다고 주장합니다.

나는 항상 두 종류의 다이버, 즉 동굴 다이빙을 좋아하는 사람과 그렇지 않은 사람이 있다고 믿어왔고, 나는 확실히 후자의 범주에 속합니다. 동굴에는 항상 나에게 '의지'를 주는 무언가가 있었고, Diving Into The Darkness는 내 마음을 바꾸지 못했습니다!

Jill이 종유석, 석순 및 기타 기이한 지형으로 장식된 동굴 시스템을 놀라울 정도로 선명한 시야에서 여유롭게 미끄러지는 놀라운 장면을 보면서 나는 아주 작은 유혹에 빠지기 시작했다고 말해야 합니다.

그러나 다른 부분, 특히 Nays와 팀이 매우 잘 촬영한 동굴에서 길을 잃은 비참한 순간(문제의 사건을 재현한 것임을 잘 알고 있지만 너무 잘 촬영되어 심장이 뛰기 시작합니다) 상황에 따라 잡힐 때) – 순간적인 광기를 억제하고 다이버의 '난파선, 벽 및 암초에 집착할 것입니다' 카테고리로 돌아갑니다!

질 하이너스(Jill Heinerth)는 운이 좋으면 무대에 서는 매력적인 연사입니다. 그녀의 카리스마와 개성은 바로 눈앞에 앉아 있는 것처럼 영화 속에서 뿜어져 나옵니다. 이는 카메라에 서사적인 장면을 포착하는 방법을 확실히 알고 있는 Nays Baghai의 촬영 기술로 보완됩니다. 이것은 제가 수년 동안 본 다이빙에 초점을 맞춘 최고의 다큐멘터리 중 하나입니다.

GO 다이빙 쇼 ANZ

올해 열리는 이번 연례 행사는 28-29 9월 에 시드니 쇼그라운드 올림픽 공원에서 열리는 이 행사는 다이빙을 고려 중이거나 입문 레벨 코스를 마친 초보자부터 고급 다이버, 테크니컬 다이버 및 베테랑 CCR에 이르기까지 모든 사람에게 최고의 수중 세계를 보여주는 것을 목표로 합니다. 몇 개의.

메인 스테이지, 메인 스테이지, 사진 Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage, Tech Stage 등에서 전 세계 수십 명의 연사가 참석하며, VR 다이빙 체험, 데모 풀 등 어린이와 노인 모두에게 적합한 다양한 대화형 기능이 제공됩니다.

무대와 시설 주변에는 관광청, 여행사부터 리조트, 리브어보드, 훈련 대행사, 소매업체, 제조업체 및 보존 단체.

현재 2024회째를 맞이하는 10,000 GO Diving Show UK는 주말 동안 10,000명 이상의 참석자를 유치했으며 XNUMX평방미터의 전시 공간을 차지했으며, 호주와 뉴질랜드 변형 쇼는 앞으로 이 수준에 도달하기를 열망하고 있습니다.

첫 번째 GO 다이빙 쇼 ANZ 입장은 완전 무료입니다. 현장에는 충분한 주차 공간이 있으며 다양한 교통 수단을 통해 장소에 쉽게 접근할 수 있습니다.