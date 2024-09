해양 고고학자, 해양 옹호자, 기술 다이버인 Dr Matt Carter가 Tech Stage에 참석할 예정입니다. GO 다이빙 쇼 ANZ 이달 말 시드니에서.

그는 2003년부터 13개국에서 수중 고고학 프로젝트에 참여했는데, 스페인에서 2,800년 된 페니키아 난파선을 발굴하는 것부터 비키니 환초와 추크 석호의 유령 함대를 3D 모델링하는 탐험을 이끄는 것까지 다양했습니다.

2009년, Matt는 Our World-Underwater Scholarship Society(OWUSS)의 Australasian Rolex 장학금을 수상했고, 이를 통해 과학적 다이빙을 위한 재호흡기 사용에 대해 알게 되었습니다. 그 후로 그는 CCR과 사진 측량법을 해양 고고학에 사용하는 선구자가 되었으며, 호주와 태평양에서 XNUMX차 세계 대전 난파선의 조사 및 평가를 전문으로 했습니다.

Matt는 Explorers Club의 International Fellow이자 EC50 수상자이며, Australasian Institute for Maritime Archaeology(AIMA)의 전 부회장이자 ICOMOS International Committee on Underwater Cultural Heritage(ICUCH)의 뉴질랜드 대표입니다. 그는 또한 BBC에서 제작한 영국 시리즈 Coast의 스핀오프인 TV 시리즈 Coast: New Zealand의 전문 진행자였으며, 유엔, 국제자연보전연맹(IUCN), 태평양지역환경계획(SPREP) 사무국, 호주 정부의 주제 전문가입니다.

맷은 10년 넘게 과학, 상업, 기술 다이빙을 결합한 경험을 바탕으로 현재 주요 프로젝트 재단의 연구 책임자로 재직하며 블루 퍼시픽 전역의 2차 세계대전 난파선 오염으로 위협받는 해양 생태계, 문화, 생계를 보호하기 위해 노력하고 있습니다.

GO Diving Show ANZ에서 Matt가 할 이야기는 다음과 같습니다.

블루 퍼시픽의 유령 난파선

Dr Matt Carter - 블루 퍼시픽의 유령 난파선 2

GO 다이빙 쇼 ANZ

올해 열리는 이번 연례 행사는 28-29 9월 에 시드니 쇼그라운드 올림픽 공원에서 열리는 이 행사는 다이빙을 고려 중이거나 입문 레벨 코스를 마친 초보자부터 고급 다이버, 테크니컬 다이버 및 베테랑 CCR에 이르기까지 모든 사람에게 최고의 수중 세계를 보여주는 것을 목표로 합니다. 몇 개의.

메인 스테이지, 메인 스테이지, 사진 Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage 및 Tech Stage – 전 세계 수십 명의 연사가 참석할 뿐만 아니라 VR 다이빙 경험, 트라이다이브 등 남녀노소 모두에게 적합한 다양한 대화형 기능이 제공됩니다. , 데모 풀 등이 있습니다.

무대와 시설 주변에는 관광청, 여행사부터 리조트, 리브어보드, 훈련 대행사, 소매업체, 제조업체 및 보존 단체.

현재 2024회째를 맞이하는 10,000 GO Diving Show UK는 주말 동안 10,000명 이상의 참석자를 유치했으며 XNUMX평방미터의 전시 공간을 차지했으며, 호주와 뉴질랜드 변형 쇼는 앞으로 이 수준에 도달하기를 열망하고 있습니다.

첫 번째 GO 다이빙 쇼 ANZ 입장은 완전 무료입니다 – 등록하세요 LINK 의심할 여지 없이 2024년 호주에서 열리는 다이빙 이벤트 티켓을 구하세요. 현장에는 충분한 주차 공간이 있으며 다양한 교통 수단을 통해 장소에 쉽게 접근할 수 있으므로 지금 일기에 날짜를 기록하고 모든 형태의 다이빙을 축하하는 멋진 주말을 준비하세요.