Diver Alert Network의 존경받는 의료 서비스 담당 부사장인 Dr Matias Nochetto가 첫 번째 행사에서 영감과 교육 프리젠테이션을 제공할 것입니다. GO 다이빙 쇼 ANZ (28월 29-XNUMX일 시드니 쇼그라운드에서 개최).

Dr Nochetto became a certified diver in 1994 and an SSI 강사 in 1999. He completed his medical 훈련 in 2001 at Universidad de Buenos Aires (UBA), in Argentina. He later enrolled in a three-year clinical and research fellowship in hyperbaric and diving medicine in Mexico City.

With a background in toxicology and an interest in marine life, he was invited to lecture for a DAN-UHMS CME course in Cozumel in late 2001. Since then, he started working part-time with DAN, offering lectures, 훈련 events, translating 훈련 programmes, and promoting DAN’s mission throughout South America and the Caribbean.

마티아스 노체토 박사

2006년에 그는 노스캐롤라이나주 더럼에 있는 DAN 본사에서 정규직으로 근무하라는 제안을 받았고, 2007년부터 그곳에 근무하고 있습니다.

오늘날 Nochetto 박사는 DAN의 의료 서비스 부사장으로, Divers Alert Network의 중추를 담당하고 있습니다. 그는 3,500개 대륙의 구급대원, 간호사, 의사로 구성된 팀을 이끌고 있으며, 전 세계적으로 5,000개 언어로 XNUMX건 이상의 응급 전화와 연간 약 XNUMX건의 의료 문의를 처리합니다.

DAN에서 그는 일반인부터 의료 전문가까지 다양한 수준의 DAN 의료 프로그램을 개발하고 구현하는 팀과 협력합니다.

노체토는 DAN-UHMS 다이빙 의학 과정의 공동 과정 책임자로, 현재 이 분야에서 가장 오랫동안 운영되고 있는 CME 프로그램으로, 1982년부터 의사들에게 다이빙 의학을 교육하고 있습니다. 그는 종종 국제적으로 다이빙 의학 과정 및 프로그램에 객원 교수로 참여합니다.

He authored and co-authored several articles, scientific publications, and 훈련 programmes for DAN and other institutions or organizations. He is also a member of DAN’s Institutional Review Board since its conception in 2010.

일반적인 다이빙 부상, 원격 다이빙 사고 및 DAN 핫라인

29월 1일 일요일 오후 XNUMX시부터 ANZ/Inspiration Stage에서 Matias Nochetto 박사가 발표하는 DAN의 다이빙 건강 및 안전 세미나를 놓치지 마세요.

DAN 의료 서비스 부문 부사장인 노체토 박사는 일반적인 다이빙 부상(증상, 응급 처치, 치료), 원격 다이빙 사고(과제와 사례), DAN 비상 핫라인에 대해 논의할 것입니다.

이 세미나는 다이빙 초보자, 숙련된 다이버, 혹은 숙련된 테크니컬 다이빙 베테랑에게 모두 흥미롭고 생각을 자극하는 세미나가 될 것입니다.

GO 다이빙 쇼 ANZ

올해 열리는 이번 연례 행사는 28-29 9월 에 시드니 쇼그라운드 올림픽 공원에서 열리는 이 행사는 다이빙을 고려 중이거나 입문 레벨 코스를 마친 초보자부터 고급 다이버, 테크니컬 다이버 및 베테랑 CCR에 이르기까지 모든 사람에게 최고의 수중 세계를 보여주는 것을 목표로 합니다. 몇 개의.

메인 스테이지, 메인 스테이지, 사진 Stage, Australia/New Zealand Stage, Inspiration Stage, Tech Stage 등에서 전 세계 수십 명의 연사가 참석하며, VR 다이빙 체험, 데모 풀 등 어린이와 노인 모두에게 적합한 다양한 대화형 기능이 제공됩니다.

무대와 시설 주변에는 관광청, 여행사부터 리조트, 리브어보드, 훈련 대행사, 소매업체, 제조업체 및 보존 단체.

현재 2024회째를 맞이하는 10,000 GO Diving Show UK는 주말 동안 10,000명 이상의 참석자를 유치했으며 XNUMX평방미터의 전시 공간을 차지했으며, 호주와 뉴질랜드 변형 쇼는 앞으로 이 수준에 도달하기를 열망하고 있습니다.

첫 번째 GO 다이빙 쇼 ANZ 입장은 완전 무료입니다 – 등록하세요 LINK 의심할 여지 없이 2024년 호주에서 열리는 다이빙 이벤트 티켓을 구하세요. 현장에는 충분한 주차 공간이 있으며 다양한 교통 수단을 통해 장소에 쉽게 접근할 수 있으므로 지금 일기에 날짜를 기록하고 모든 형태의 다이빙을 축하하는 멋진 주말을 준비하세요.