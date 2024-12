야생동물 영화 제작자 스톤, 66세로 사망

영국의 야생동물 영화 제작자 비키 스톤이 17월 66일에 XNUMX세의 나이로 사망했습니다. 그녀는 남편 마크 디블과 함께 많은 유명한 자연사 다큐멘터리에서 오랜 시간 동안 협업했으며, 처음에는 주로 물속에서 촬영했지만 최근에는 물 위에서 촬영하는 경우가 더 많았습니다.

이 부부는 콘월과 주로 동아프리카의 장기간 로케이션에서 함께 살며 일했으며, 그들이 만든 영화는 140개국 이상에서 상영되었고 600억 명 이상이 시청한 것으로 추산됩니다.

Deeble & Stone 영화는 예술성과 스토리텔링 부문에서 100개의 야생 동물 오스카상과 XNUMX개의 에미상을 포함하여 XNUMX개 이상의 국제상을 수상했습니다. 그들의 가장 최근 작품은 코끼리 여왕 2020년에 개봉한 이 영화는 애플이 구매해 배급한 최초의 장편 영화로, 영화 평화상을 수상했습니다.

"거의 45년 동안 우리는 떨어질 수 없었습니다. 매일, 매주, 매달 거의 매시간 함께했습니다." 디블은 아내가 돌아가신 다음 날 이렇게 말했습니다. "우리는 멀리 여행했고 높이 날아올랐습니다. 우리는 팀이었기 때문입니다.

"비키는 단호하고, 공정하고, 솔직했으며, 그 아래에는 매우 창의적이었습니다. 그녀는 일을 해냈습니다. 주목받기를 바라는 사람이 아니었고, 그녀는 자신의 작품, 우리의 영화가 스스로를 대변하게 했습니다."

오징어 노출

Stone은 Royal College of Art에서 MA 학위를 취득한 후 1983년 Deeble과 함께 첫 영화를 만들면서 경력을 시작했습니다. 인단 안 팔라(Yndan An Fala) – 바다 아래 계곡.

Survival Anglia에서 1984년에 국제적으로 공개한 이 수상 경력에 빛나는 다큐멘터리는 콘월의 팔 에스추어리에 관한 것으로, 영국 해역에서 오징어의 짝짓기와 알 낳기가 처음으로 촬영된 것입니다. 이 작품은 에스추어리에 컨테이너 항구가 건설되는 것을 막는 데 중요한 역할을 했다고 합니다.

당시 촬영과 시퀀스 구성 면에서 수중 세계를 수면 위와 같은 방식으로 다루었다는 점에서 주목을 받았던 이 영화를 시작으로 서바이벌 앵글리아와 20년간 협력하게 되었습니다.

이 부부는 스쿠버 다이버이자 조종사이기도 했으며 BBC에서 촬영하기 위해 동아프리카로 이사했습니다. Here Be Be Dragons (1990) 나일악어에 관한 또 다른 수상작인 아귀, 거대한 문어를 기반으로 합니다. 이 두 다큐멘터리는 비정상적으로 높은 시청률을 기록했다고 합니다.

이후의 제목 포함 깊은 물 속의 작은 물고기 (1996년에 작성된 탕가니카 호수의 키클리드에 관한 내용) 조수 이야기: 하이에나와 머드스키퍼, 1998년, 케냐 북부의 외딴 해안 해양 생물에 초점을 맞추었고 나중에 키라위라의 조수세렝게티의 계절적 폭발 홍수에 대한 내용(2019년).

아웃리치 프로그램

자신이 각본, 감독, 촬영, 제작한 영화를 전문으로 다루며, 디블 & 스톤 일반적으로 그들은 각각 제작에 참여하기 위해 약 2년 동안 소규모 팀을 꾸려 숲 속 현장에서 살았으며, 그들과 함께 두 아들인 프레디와 자카를 키웠다.

이 부부는 그들의 작업이 항상 자연에 대한 보존과 열정에 의해 주도되었다고 주장했습니다. 그들은 영화를 현지 언어로 번역하고, 영화가 제작된 국가에 무료 방송권을 제공하고, 지역 보존 그룹과 협력하여 영화를 중심으로 홍보 및 교육 프로그램을 구축했습니다.

비키 스톤은 2년간의 암 투병 끝에 목숨을 잃었습니다. "그녀는 집에서 평화롭게 돌아가셨고, 그녀가 사랑했던 절벽과 바다를 바라보셨습니다."라고 디블은 말했습니다.

