본드 영화 선구자 다이버 조던 클라인 사망

1월 98일 XNUMX세의 나이로 사망한 영화 촬영 감독 Jordan Klein Sr.은 제임스 본드 영화를 포함한 많은 영화에서 획기적인 수중 작업으로 가장 잘 알려져 있습니다. 선더, 그는 아카데미 상을 수상했습니다. 그는 또한 뛰어난 수중 사진 작가, 엔지니어, 발명가이기도 했습니다.

클라인은 1년 1925월 1938일 오하이오주 클리블랜드에서 태어났지만 어린 나이에 가족과 함께 플로리다주 마이애미로 이사했습니다. 그는 평생을 그곳에서 보냈고 고향인 오칼라에서 사망했습니다. XNUMX년경에는 다이빙에 관심을 갖게 되었습니다.

클라인은 2차 세계 대전 중 태평양에서 해군과 함께 전투에 참여했으며, 일본을 강타하는 첫 번째 공격대의 일원으로 여행을 시작한 지 XNUMX일 만에 원자 폭탄이 투하되었습니다.

전쟁 후, 그는 돈을 빌려 해군 PT 보트를 사서 개조하여 마이애미 비치 최초의 다이빙 보트 중 하나로 알려진 보트로 만들었고, 최초의 다이빙 숍 중 하나를 열었습니다. "모두가 제가 미쳤다고 생각했어요."라고 그는 말했습니다. "누구도 당신에게 돈을 주고 보트에서 스노클링이나 다이빙을 하러 데려가려고 하지 않을 거예요!"

그는 오래된 압축기를 개조하여 Mako Compressors라는 회사를 시작했고, 이는 떠오르는 스쿠버 다이빙 산업에 대응하기 위한 것이라고 확신했습니다.

클라인의 수중 작업 선더 그에게 첫 오스카상을 안겨주었다

골드윈이 전화한다

MGM의 Samuel Goldwyn은 생활 잡지 클라인의 스쿠버 다이빙 활동에 대한 이야기를 들려주고 그의 스튜디오의 대형 미첼 카메라 중 하나를 위한 수중 하우징을 만들 수 있는지 물었습니다. 그는 골드윈에게 자신이 이미 사진 경험이 있다고 믿게 속였고, "나는 읽을 줄 알고, 길 건너에 도서관이 있어!"라고 생각했습니다.

영화계에서의 그의 경력은 프로듀서 Darryl Zanuck이 그에게 수중 엔지니어와 카메라맨 역할을 제안했을 때 시작되었습니다. 바다 밑에 20,000 리그.

Klein은 처음에는 황동판과 은을 사용하여 카메라 하우징을 설계하고 제작했으며 이후 다음과 같은 브랜드에 대한 수중 보호 기능을 제공했습니다. 롤라이플렉스, 볼렉스, 아르고스, Leica 35mm 스틸 카메라부터 8mm, 16mm 무비 카메라까지 모든 것을 아우르는 스테레오는 전문가뿐만 아니라 아마추어 다이버도 염두에 두고 있습니다.

카메라 하우징 홍보

그의 제품 중 하나는 플라스틱 수중 스틸 카메라 하우징이었는데, 그는 이 제품이 울워스 매장에서 19,000대가 판매되었다고 주장했습니다.

클라인은 초기 '블록버스터' 수중 영화 몇몇에 참여했고, 평생 동안 78편의 장편 영화와 수많은 TV 시리즈에서 작업했습니다.

수중 엔지니어링 책임자이자 카메라맨으로서 선더 그는 수중 차량을 모두 제작하고, 액션 장면을 연출했으며, 많은 수중 장면을 촬영했습니다. 소품, 세트, ​​특수 효과의 디자인 및 구성 부문에서 아카데미 상을 공동 수상했습니다.

그로부터 몇 년 후인 2001년에는 영화용 수중 카메라 하우징을 개발하고 적용하는 데 있어 전반적으로 개척적인 노력을 기울인 공로를 인정받아 최우수 기술상인 오스카상을 수상했습니다.

크라이오렁

클라인은 1967년에 자크 쿠스토와 공동으로 CryoLung이라는 액체 산소 호흡 장치를 개발했습니다. 이 장치는 다이버가 기존 스쿠버 장비보다 XNUMX~XNUMX배 더 오래 숨을 쉴 수 있도록 설계되었습니다.

그는 또한 뉴스, 홍보 영화, 다큐멘터리를 감독하고 촬영했는데, 1980년대 후반부터 아들 조르디와 함께 만든 샤크 TV 프로그램이 그 예입니다. 여가적으로는 조종사, 자동차 및 보트 경주자, 다이버이기도 했습니다.

동물과 함께 일하기

클라인이 작업한 다른 잘 알려진 영화에는 다음이 포함됩니다. 블랙 라군의 괴물, 아쿠아리안, 플리퍼, You Only Live Twice, Live and Let Die, Never Say Never Again, 돌고래의 날, 스플래시, 죠스, 코쿤, 아비스 및 버뮤다 삼각 지대.

TV 시리즈에는 오랫동안 방영되고 영향력 있는 씨 헌트 1954에서 1963까지 600만 달러의 사나이, 칩스, 마이애미 바이스, 엑스파일 및 씨퀘스트.

