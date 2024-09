수중 사진작가라면 꼭 가봐야 할 GO Diving Show ANZ

취임 GO 다이빙 쇼 ANZ28월 29-XNUMX일 시드니 쇼그라운드에서 개최되며 완전 무료 입장 – 수중 사진작가라면 누구나 꼭 가져야 할 장비로, 여행을 막 시작한 사람이든 노련한 '스내퍼'든 마찬가지입니다.

세계적으로 유명한 수중 사진 작가와 교육자들이 참석할 예정입니다. 사진 무대와 권위 있는 수상자들 Underwater Awards Australasia 2024 대회는 토요일 오후에 발표됩니다. 주말에 무대에 오른 몇 가지를 아래에 소개합니다.

Nigel Marsh는 Scuba Diver ANZ의 독특한 호주 해양 생물의 배후에 있는 인물입니다.

스쿠버 다이버 호주와 뉴질랜드의 독특한 호주 해양 생물 특집으로 독자들의 사랑을 받는 Nigel Marsh가 사진 무대에서의 GO 다이빙 쇼 ANZ 9 월.

Nigel은 브리즈번에 거주하는 프리랜서 수중 사진가이자 사진 저널리스트입니다. 그의 작품은 호주와 해외의 수많은 잡지, 신문, 서적에 게재되었습니다.

그는 호주, 특히 그레이트 배리어 리프(Great Barrier Reef)와 산호해(Coral Sea) 주변에서 광범위하게 다이빙을 했으며, 여행을 통해 아시아, 태평양, 인도양, 대서양 및 카리브 해를 여행했습니다. 그의 수중 사진은 다수의 국제 사진 대회에서 우승하기도 했습니다.

다이빙과 해양 환경에 대한 나이젤의 열정은 어릴 때부터 그의 고향인 호주 시드니 해변에서 스노클링을 하면서 발전했습니다. 1983년에 스쿠버 다이빙을 배우면서 해양 생물에 대한 관심이 높아졌고 곧 자신의 경험을 다른 사람들과 공유하고 슬라이드 쇼를 발표하고 잡지에 기사를 쓰기 시작했습니다. 그의 첫 번째 기사는 1983년에 출판되었습니다.

이후 Nigel은 물고기, 다이빙, 상어, 난파선, 해양 생물 및 여행 등 자신이 가장 좋아하는 주제에 초점을 맞춰 전 세계 다이빙, 여행 및 기내 잡지에 수천 개의 기사를 게재했습니다.

Nigel은 또한 Neville Coleman, Dive Sites of the Great Barrier Reef and the Coral Sea(New Holland 1996) 및 Diving Australia(Periplus Editions 1997)와 함께 두 권의 다이빙 가이드 책을 공동 집필했습니다. 그는 또한 HMAS Brisbane Queensland Coral Warship(Nigel Marsh)이라는 책을 자체 출판했습니다. 사진 2011).

지난 10년 동안 Nigel은 해양 관련 주제에 관한 일련의 동화책(상어와 가오리의 A부터 Z까지, 난파선 탐험, 게와 갑각류, 이상한 물고기)과 일련의 다이빙 가이드 및 해양 New Holland 출판사를 위한 인생 책(Coral Wonderland, Muck Diving, Underwater Australia, Diving With Sharks, Close Encounters With Marine Life)이 있습니다.

Brett Lobwein은 다음에 대한 몇 가지 통찰력을 제공할 것입니다. 수중 사진 기법

수상 경력이 있는 수중 사진작가 Brett Lobwein이 자신의 멋진 이미지를 선보일 예정입니다. 사진 취임식 무대 GO 다이빙 쇼 ANZ 9 월.

Brett은 시드니에 거주하는 열정적이고 환경 친화적인 사진작가입니다. 그는 시드니 남부 교외의 포트 해킹 강(Port Hacking River) 수로에서 자랐으며, 2000년대 초반에 작업하면서 스쿠버 다이빙에 대한 그의 사랑이 실제로 구체화되는 것을 보았습니다. 현지 다이빙 샵.

2010년까지 그는 ~에 큰 관심을 가지기 시작했습니다. 수중 사진 그리고 처음으로 DSLR 하우징을 구입했습니다.

통가에서 혹등고래와 함께 수영하는 첫 여행을 한 이후로 그는 완전히 빠져들었습니다.

그의 열정 사진술 그의 가장 큰 매력은 이국적인 여행에 대한 방랑벽입니다.

쿠바의 여왕 정원에서 부드러운 상어를 촬영하든, 남극의 펭귄, 북극의 북극곰, 노르웨이의 범고래, 나루마의 물개를 촬영하든, 브렛은 항상 자연스러운 해양 생물을 표현하고자 노력하며, 잘못된 이유로 이미지에 주의를 끌기 위해 동물을 악마화하거나 과장하지 않습니다.

바다와 그 주민에 대한 사랑에 맞춰 Brett은 일회용 플라스틱의 과도한 사용과 수요에 대한 인식을 높여 바다와 환경을 보호해야 한다는 강력한 옹호자이기도 합니다.

브렛은 자랑스러운 소니입니다 디지털 이미징 옹호자, Isotta Underwater Housings 홍보대사, 탐험가 클럽 회원, 해양 예술가 협회 회원이며, Ocean Geographic의 전 준회원/레지던트 사진작가입니다.

Brett는 또한 유통업체인 UW Images의 소유자이기도 합니다. 수중 사진 장비.

그의 이미지는 수많은 국제적인 상을 수상했습니다. 사진술 수상 경력이 있으며 전 세계적으로 출판되었습니다.

Don Silcock은 대형 동물과의 만남에 대해 이야기할 것입니다.

스쿠버 다이버 호주 및 뉴질랜드 수석 여행 편집자 돈 실콕 에 걸릴 것입니다 사진 취임식 무대 GO 다이빙 쇼 ANZ 9월에는 큰 동물에 대한 그의 매력에 대해 이야기하기 위해.

Don은 인도네시아 발리 섬에 거주하는 호주 수중 사진작가이자 사진 저널리스트이며, 2020년에 수석 여행 편집자로 스쿠버 다이버 ANZ 팀에 합류했습니다.

원래 영국 출신인 Don은 페르시아 만의 바레인에서 거주하고 일하면서 1980년대 초에 다이빙을 시작했으며 계속해서 BSAC Advanced가 되었습니다. 강사 그리고 다이빙 장교.

그는 1991년에 젊은 가족과 함께 호주로 이주했으며, 그곳에서 그는 음악에 대한 지속적인 열정을 키웠습니다. 수중 사진 및 다이빙 여행.

Don은 지난 25년 동안 파푸아뉴기니와 인도네시아에서 광범위하게 다이빙을 했으며 두 나라가 세계 최고의 열대 다이빙을 보유하고 있다고 믿습니다. 스쿠버 다이버 ANZ는 최근 13을 발표했습니다.th 다이빙 PNG에 관한 시리즈 기사 및 다음 기사 발행물 5개를 가질 것이다th 비슷한 시리즈에서 Don은 인도네시아 다이빙에 관해 글을 쓰고 있습니다.

약 15년 ​​전, Don은 처음으로 백상아리 사진을 찍기 위해 남호주에 갔을 때 '큰 동물 벌레'라고 묘사하는 것을 잡았고 작년에 그는 15번째 사진을 찍었습니다.th 거기로 여행…

그 사이에 그는 바하마의 호랑이, 귀상어, 해양 흰기흉상어에 대해 사진을 찍고 글을 썼습니다. 멕시코의 해양 쥐가오리, 푸른 상어, 고래 상어, 아메리카 악어, 줄무늬 청새치; 아르헨티나의 남쪽 참고래, 통가의 남쪽 혹등고래, 아조레스 제도의 향유고래.

팬데믹 기간 동안 Don은 테크니컬 다이빙을 시작했고 최근 TDI 확장 범위 인증을 완료하여 솔로몬 제도와 비키니 환초의 난파선을 사진으로 찍기 위한 전용 기술 여행을 준비하기 위해 55m까지 성장했습니다. 이 내용은 스쿠버 다이버 ANZ의 다음 호에 소개될 예정입니다. .

Mike Scotland는 호주 해양 생물에 대해 이야기할 것입니다.

Dive Log Australasia 편집자이자 수중 사진 작가인 Mike Scotland는 '야생'의 해양 생물학에 초점을 맞출 것입니다. 사진 취임식 무대 GO 다이빙 쇼 ANZ 9 월.

마이크는 1976년에 다이빙을 시작했고 성공적으로 PADI를 취득했습니다. 강사 1982년에 등급을 매겼습니다. 1,000명 이상의 다이버를 가르쳤습니다. Mike는 7,000번의 다이빙을 했으며 U/W 사진으로 상을 받았습니다.

그의 두 가지 주요 열정은 다음과 같습니다. 수중 사진 해양 생물학. 그는 모험 다이빙과 결합된 해양 생물의 축하에 관해 글을 씁니다. Mike는 바다에 대해 더 많이 배우고 싶어하는 다이버들을 위한 서비스로 그의 저서인 Marine Biology in the Wild를 출판했습니다. 심층적인 연구를 통해 엽서 표준 사진을 제공합니다. 현재 그는 물고기와 상어의 생물학에 관한 시리즈를 집필 중이며 내년에 새 책에 포함될 예정입니다.

야생의 해양 생물학

다이빙에 대한 열정을 불태우는 가장 좋은 방법은 우리가 만나는 멋진 해양 생물에 대해 더 많이 배우는 것입니다. 사진 마이크는 48년간의 활동적인 다이빙 경험을 통해 얻은 놀라운 통찰력을 많이 공개할 것이며, 이는 여러분에게 다이빙을 하고 싶은 동기를 부여할 것입니다.

마이크는 전문 교육자이자 호주에서 가장 많이 출판된 U/W 사진작가 중 한 명입니다. 이 강연은 그레이트 배리어 리프와 태평양에서 100회 이상 탐험하여 수집한 그의 가장 뛰어난 사진으로 뒷받침될 것입니다.

Talia Greis는 추상에 대해 이야기할 것입니다. 수중 사진

독학으로 국제적으로 호평을 받는 수중 사진작가 Talia Greis가 사진 무대에서의 GO 다이빙 쇼 ANZ 추상적인 수중 이미지에 대해 이야기합니다.

시드니 동부 교외의 해안 도시 지역에서 태어나고 자란 그녀는 워싱턴 주 닝갈루 리프(Ningaloo Reef)에서 다이빙을 하면서 해양 생물에 대한 이해가 폭발적으로 높아졌습니다.

“우리나라 수중 세계의 풍부한 다양성과 풍부함을 이해하게 되면서 가능한 한 빨리 카메라를 수면 아래로 가져가는 것이 필수가 되었습니다.”라고 그녀는 말했습니다.

“자연이 제공하는 멋진 순간을 재현할 수 있을 뿐만 아니라, 내가 목격한 것의 진정한 색상과 복잡성을 나 스스로 완전히 이해할 수 있기를 바랍니다.”

항상 펼쳐지는 순간을 포착하는 사람이었던 Talia는 다이빙에서 자신의 역할이 바뀌었다는 것을 깨달았고, 요즘에는 렌즈를 들여다보지 않고는 다이빙하는 것이 불가능하다는 것을 깨달았습니다.

Talia는 Ocean Art 2019 Compact Division, Ocean Geographic, Head On의 2023년 올해의 신흥 사진가 부문에서 우승했습니다. 사진 페스티벌, 조경 카테고리 2023, 북부 해변 수중 사진 2023년 대회, 2024년 매크로 부문 올해의 수중 사진가(UPY).

추상 수중 사진

Talia는 추상적인 주제에 관해 이야기할 것입니다. 수중 사진 – 그녀가 시드니 다이버로서 이 기술을 실험하는 것을 좋아하는 이유에 대해 간략하게 소개하고 그녀가 기술을 탐구하기 위해 사용하는 여러 가지 방법과 기술에 대해 논의합니다.

그녀는 다양한 기술을 사용하여 촬영한 사진의 몇 가지 예를 제시하고 이를 실행하기 위한 설정 및 장비 요구 사항에 대해 논의할 예정입니다.

Nicolas Remy는 다음에 대한 조언을 제공할 것입니다. 사진 기법

현재 시드니에 거주하고 있는 프랑스계 호주 수중 사진작가 Nicolas Remy가 사진 GO 다이빙 쇼 ANZ의 무대 XNUMX 월.

Nicolas의 이미지는 권위 있는 Ocean 부문 부문 우승자를 포함하여 40개가 넘는 국제 상을 받았습니다. 사진 수상 경력, 해양 예술, DPG Masters, 올해의 해양 지리 사진 및 세계 자연 사진 상.

그의 사진은 BBC, CNN, Forbes와 같은 주류 미디어는 물론 최고의 다이브 미디어와 사진술 미디어.

그는 의 창립자입니다. 언더워터 클럽, 온라인 사진술 현재 12개국에 회원이 있는 학교 및 지역 사회입니다. 클럽 회원은 Nicolas와 기타 유명 사진작가가 강의하는 자기 주도형 강좌, 지원 포럼, 월간 웹 세미나에 액세스할 수 있습니다. 사진술 마스터클래스.

그의 교육에 대한 열정에 의해 주도됨 사진술, 니콜라스는 노련한 대중 연설가입니다. The Underwater Club의 월간 웨비나 외에도 그는 정기적으로 다이빙 쇼에서 연설하도록 초대받습니다. 수중 사진 협회와 스쿠버 클럽.

성취한 사진-저널리스트인 Nicolas는 국제 다이브 미디어에 수십 편의 기사를 게재했습니다. 그는 필드 편집자입니다. DivePhotoGuide.com, Plongez의 정기 기고자입니다! Magazine에는 West Coast Sales Manager인 (프랑스) 및 스쿠버 다이버 Magazine에는 West Coast Sales Manager인 (영국 및 호주/뉴질랜드) 해양 생물, 여행, 사진 기술 및 장비에 관해 글을 쓰고 있습니다.

니콜라스는 다이빙 장비와 협력합니다. 사진술 제품 테스트 및 현장 검토를 위한 브랜드입니다. 그는 Nauticam, Mares, Nikon Australia, Retra UWT와 같은 브랜드와 협력하여 작성한 자세하고 통찰력 있는 기사로 유명합니다.

Nicolas는 Nauticam 대사입니다. 그는 현재 Nauticam NA-Z9 하우징에 Nikon Z9를 사용하여 촬영하고 있으며 그가 가장 좋아하는 광학 장치는 Nauticam EMWL 시스템과 Nauticam FCP-1이지만 크기와 무게가 중요할 때는 WWL-C도 사용합니다.

재호흡기는 Nicolas 다이빙 키트의 또 다른 필수 부분을 구성합니다. 그는 rEvo CCR 또는 Mares Horizon SCR을 사용하여 다이빙하는 동안 1,300시간 이상 사진을 찍는 데 소비했으며, XNUMX~XNUMX시간 동안 다이빙을 했습니다. Nicolas는 다이빙 산업에서 성장하는 공간을 차지하는 이 기계에 대한 열정을 가지고 있습니다.

수중 사진작가라면 꼭 가봐야 할

