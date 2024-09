'테킬라 샷과 같다': 심해 잠수로 다이버 보험 청구 무산

감압증(DCI) 발생 시 30m까지 스쿠버 다이빙을 보장하는 여행 보험에 대해 청구하는 것은 한 가지 일이지만 사고가 발생한 날 더 깊은 다이빙을 안전하게 완료했다면 어떻게 될까요? 이 시나리오는 최근 호주에서 테스트되었습니다.

한 커플이 작년(10년)에 해외 목적지를 지정하지 않은 2023일간의 여행을 위해 공동 여행 보험에 가입했습니다. 이 보험은 여성 파트너의 명의로 되어 있었고, DCI를 입은 남성 다이버는 JC로만 지명되어 수혜자로 지정되어 있었습니다. 이 보험 약관에 따라 최대 30m 깊이까지 스쿠버 다이빙이 허용되었습니다.

17월 39일, JC는 29m 깊이에서 다이빙을 한 후 XNUMX시간 동안 수면에서 휴식을 취한 후 XNUMXm 깊이까지 두 ​​번째 다이빙을 했습니다. 그 후 건강이 나빠져 의식을 잃었습니다.

의사(EG 박사)가 불려와 DCI 진단을 내리고 치료를 처방했고, 이후 JC의 파트너는 상당한 해외 의료비와 추가 여행 비용을 청구했습니다.

미쓰이 스미토모 보험은 JC가 정책 조건을 위반하여 이전에 다이빙을 하지 않았다면 DCI가 발생하지 않았을 것이라고 주장하며 지불을 거부했으며 당사자 간의 분쟁은 호주 금융 불만 처리 기관(Australian Financial Complaints Authority)에 제기되었습니다.AFCA) 옴부즈맨.

The policy-holder argued that because the DCI occurred only after the shallower permissible dive, that was the only one that should be taken into consideration in respect of the payout – but AFCA backed Mitsui Sumitomo in taking 발행물 with that interpretation.

"JC는 정책 조건에 의해 금지된 활동에 참여했고 그 결과 건강이 나빠졌습니다." 옴부즈맨은 판결을 내렸습니다. "보험사가 해당 활동과 관련된 위험을 보장하는 데 동의하지 않은 상황에서 보험사에 청구금을 지불하도록 요구하는 것은 불공평할 것입니다."

3가지 주요 위험 요소

EG 박사는 의학적 검토를 실시한 후 보험사에 보고서를 제출했고, 다이버의 DCI에 영향을 미치는 주요 위험 요소 3가지, 즉 깊이, 다이빙 반복 및 감압 정지 적용을 확인했습니다.

EG 박사는 압력이 증가함에 따라 사고 위험도 높아진다고 말하며, DCI는 29m 다이빙 때문만 아니라 두 번의 다이빙이 결합되어 발생했다고 결론지었습니다.

또 다른 의학 전문가인 MN 박사는 DCI의 위험은 일련의 다이빙 노출 후 신체가 감압 스트레스를 얼마나 효과적으로 관리하느냐와 밀접한 관련이 있다고 설명했습니다. 여기서 '노출'이란 하루 동안의 다이빙 활동을 의미합니다.

JC는 15월 16일과 17일에 단일 다이빙을 했지만 XNUMX일에 이중 탱크에 노출된 것은 "적당히 도발적"이었다고 볼 수 있었습니다. 즉, 증상의 시작을 마지막 다이빙에만 기인하기 어렵습니다.

"비유하자면, 테킬라를 몇 잔 마시면 상태에 점진적으로 영향을 미치는 것처럼, 마지막 잔을 병의 유일한 원인으로 지적할 수는 없습니다."라고 MN 박사는 말했습니다.

파트너는 39m 다이빙이 JC의 DCI의 유일한 원인이었다고 결정적인 증거가 없다고 주장했지만, 해당 사고는 당일에 수행된 다이빙의 누적 효과로 인해 발생했을 가능성이 크다는 판단에 따라 기각되었습니다. 또한 그 전날에도 마찬가지였을 가능성이 있습니다.

39m 다이빙으로 인해 청구가 무효화되었고 AFCA는 지지 보험사의 결정.

