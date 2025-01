피지 최고의 다이브 리조트, 2025년 스타일리시하게 개막

피지 최고의 다이브 리조트, 2025년을 스타일리시하게 시작: 해양 안전 및 훈련의 우수성에 대한 약속



As 2025 dawns, Fiji’s premier dive destination, Volivoli Beach Resort, is kicking off the year with a bang. In an exciting and meaningful display of commitment to both staff development and marine safety, twenty-four (24) of the resort’s crew and interns, including members from the security and mechanical teams, have successfully completed the prestigious Marine Safety Authority of Fiji (MSAF) Boat Master and Restricted Master Engineer Class 6 (RME6) Captain course. This rigorous, hands-on 훈련 program marked an essential milestone in their professional journey and highlights Volivoli Beach Resort’s dedication to ongoing education and excellence in the diving and watersports sector.

심층적이고 직접적인 경험



이 어플리케이션에는 XNUMXµm 및 XNUMXµm 파장에서 최대 XNUMXW의 평균 출력을 제공하는 훈련, a blend of classroom theory and practical workshops, ensured that participants were kept engaged and challenged at every turn. Topics covered during the course were both comprehensive and crucial for any maritime professional. These included key areas such as duty of the master, safety equipment usage, voyage planning, weather forecasting, and emergency procedures. Students also learned the practical skills of boat handling—berthing, unberthing, anchoring procedures, and much more.



아마도 이 과정의 가장 가치 있는 측면 중 하나는 육지와 바다에서 모두 실시된 여러 가지 실기 시험을 통해 제공된 실무 경험이었을 것입니다. 이를 통해 각 참가자는 실제 상황에서 이론적 지식을 적용할 수 있었고, 해양 환경에서 안전, 전문성, 팀워크의 중요성을 더욱 강화할 수 있었습니다.

자랑스러운 업적



Volivoli Beach Resort의 영업 및 마케팅 관리자 Simon Doughty는 리조트가 직원과 지역 사회에 지속적으로 투자하려는 노력에 대해 자랑스럽게 말했습니다. Simon은 "지속적인 개선, 지속적인 교육, 지역 사회에 대한 투자라는 정신에 따라, 우리는 피지에서 가장 자격을 갖추고 경험이 풍부한 다이빙 및 수상 스포츠 운영자일 뿐만 아니라 세계 최고의 다이빙 운영자 중 하나로 인정받게 되어 자랑스럽습니다."라고 말했습니다.



이 어플리케이션에는 XNUMXµm 및 XNUMXµm 파장에서 최대 XNUMXW의 평균 출력을 제공하는 훈련 initiative exemplifies the resort’s dedication to professional excellence. By empowering its team with the skills and certifications needed to operate safely and effectively, Volivoli Beach Resort ensures that every guest has a world-class experience in the healthy vibrant waters surrounding Fiji.

지역적 지원의 표시



과정 완료는 공식 졸업 및 발표식으로 표시되었으며 참석자들은 참석자의 존재로 영광을 얻었습니다. Tu Ko Navitilevu Ratu Emori Bolobolo. 그의 참석은 지역 사회에 투자하는 것의 중요성과 이러한 이니셔티브가 리조트와 피지 국가 전체에 미치는 중대한 영향을 강조했습니다.



"Vinaka vakalevu"(진심 어린 감사)는 코스 전반에 걸쳐 지도와 전문성을 제공한 피지 해양 안전 당국에 전달되었습니다. 이 협력은 참가자의 지식을 향상시켰을 뿐만 아니라 리조트와 피지의 해양 안전 당국 간의 더 깊은 관계를 촉진했습니다.



피지의 주요 다이빙 리조트 중 하나인 Volivoli Beach Resort는 안전, 서비스 및 커뮤니티 개발 측면에서 높은 기준을 계속 유지하고 있습니다. MSAF Boat Master 및 RME6 코스를 완료한 것은 Volivoli Beach Resort가 팀이 다이빙 및 수상 스포츠 산업의 최전선에 머물 수 있도록 하기 위해 취한 여러 단계 중 하나일 뿐이며, 고객에게 안전하고 잊을 수 없는 경험을 제공합니다.



In an industry where expertise is paramount, Volivoli Beach Resort is proving time and again that it’s not just about offering world-class diving experiences—it’s about continuously investing in people, 훈련, and safety to ensure that the waters remain as pristine and safe as they are beautiful.

미래를 내다보다



리조트가 미래를 바라보면서, 전 세계적으로 가장 자격을 갖춘 다이빙 운영업체 중 하나라는 명성을 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 지역 개발, 해양 보호 및 업계를 선도하는 표준에 중점을 두고 2025년은 Volivoli Beach Resort와 놀라운 팀에게 또 다른 성공, 성장 및 주목할 만한 성과의 해가 될 것입니다.



안전, 전문성, 환경 보호가 최우선이라는 사실을 알면서 잊지 못할 모험을 떠나고자 하는 사람들에게 Volivoli Beach Resort는 기술, 교육, 지역 사회 정신을 기반으로 하는 그 어떤 것과도 비교할 수 없는 경험을 약속합니다.

Volivoli Beach Resort 소개:



Volivoli Beach Resort는 피지의 프리미어 다이브 리조트로, 피지의 1위 다이브 지역인 Bligh Water 바로 위에 있는 멋진 Suncoast 지역에 위치하고 있습니다. 전문 다이브 가이드, 숨 막힐 듯한 수중 풍경, 지속 가능성에 대한 헌신으로 유명한 Volivoli Beach Resort는 초보자와 숙련된 다이버 모두에게 세계에서 가장 활기찬 해양 생태계에 대한 비할 데 없는 접근성을 제공합니다.



언제든지 팀에 메시지를 보내세요. res@volivoli.com – 또는 여기에서 확인하세요 www.volivoli.com – 2025년에 당신의 가장 좋은 결정이 될 수도 있습니다.